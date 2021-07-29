29 июля 2021, 13:35
«Не на машину только, братан»: парашютист не очень удачно прыгнул с крыши высотки
В Екатеринбурге с крыши одной из многоэтажек ЖК «Светлый» спрыгнул парашютист. Он какое-то время пытался маневрировать в воздухе, выбирая место для приземления, но столкновения с автомобилем избежать не удалось.
Дарья Климова Фото: ngzt.ru
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Автомобилей на парковке было много, и прыгун попытался приземлиться в наименее заставленную ее часть. Коснувшись ногами асфальта, он по инерции сделал несколько шагов и врезался в последний припаркованный автомобиль. От удара в машине сработала сигнализация, а потом всех накрыл купол парашюта. По всей вероятности, парашютист отделался синяками и ушибами. Появились ли вмятины на кузове автомобиля, не сообщается. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу утверждают, что в полицию сообщений о происшествии не поступало.
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