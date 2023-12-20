«Не надо стесняться пользоваться кондиционером»: эксперт дал несколько советов по зимней эксплуатации

Ранее мы писали Как защитить щетки стеклоочистителя от обмерзания Зимой автомобилисты сталкиваются с целым комплексом неприятностей, одна из которых – образование наледи на ... Читать далее

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал в интервью радио Sputnik , как победить запотевшие стекла. Эта проблема знакома большинству автомобилистов. Особенно она обостряется зимой, серьезно ухудшая и без того неважную видимость на дороге. Причина – повышенная влажность в салоне из-за снега и льда, попавших в машину на обуви или одежде.

Справиться с влажностью поможет кондиционер, который подсушит воздух. «Не надо стесняться пользоваться кондиционером, потому что он осушает воздух и, соответственно, понижает влажность в салоне». По словам Яна Хайцеэра, зимой вообще полезно периодически включать кондиционер, чтобы к весне он не вышел из строя. Также надо регулярно менять салонные фильтры и протирать стекла автомобиля не только снаружи, но и изнутри.

Зачастую на внутренней стороне стекла образуется налет из пыли и табачного дыма, если в машине курят. Влага ложится на мелкодисперсную пыль и задерживается надолго. Если периодически мыть стекла изнутри, они будут меньше потеть. Полезно следить за чистотой и сухостью салонных ковриков, неважно, резиновые они или текстильные. Любой коврик надо периодически встряхивать и сушить.

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