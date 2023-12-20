«Не надо стесняться пользоваться кондиционером»: эксперт дал несколько советов по зимней эксплуатации
Справиться с влажностью поможет кондиционер, который подсушит воздух. «Не надо стесняться пользоваться кондиционером, потому что он осушает воздух и, соответственно, понижает влажность в салоне». По словам Яна Хайцеэра, зимой вообще полезно периодически включать кондиционер, чтобы к весне он не вышел из строя. Также надо регулярно менять салонные фильтры и протирать стекла автомобиля не только снаружи, но и изнутри.
Зачастую на внутренней стороне стекла образуется налет из пыли и табачного дыма, если в машине курят. Влага ложится на мелкодисперсную пыль и задерживается надолго. Если периодически мыть стекла изнутри, они будут меньше потеть. Полезно следить за чистотой и сухостью салонных ковриков, неважно, резиновые они или текстильные. Любой коврик надо периодически встряхивать и сушить.
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Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
20.12.2023, 07:32
На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?
На простаивавшем более года калужском автозаводе «ПСМА Рус» вновь закипела работа. Накануне здесь приступили к пробной сборке кроссоверов. Серийное производство обещают запустить в первом квартале 2024 года, но ориентировочная цена известна уже сейчас.Читать далее
-
20.12.2023, 06:59
Прекращен экспорт автобусов и грузовиков из Японии в Россию
Министерство финансов Японии опубликовало статистику по экспорту и импорту товаров за ноябрь 2023 года. Общий товарооборот с Россией упал на 37% по сравнению с ноябрем 2022 года.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
19.12.2023, 17:41
В России вновь дорожает техосмотр: сколько придется платить?
Большинство российских регионов с 1 января 2024 года повышают стоимость техосмотра для легковых автомобилей. Новые тарифы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна утвердить до 20 декабря, но в большинстве случаев цифры уже известны.Читать далее
-
19.12.2023, 17:10
Range Rover стал самым угоняемым автомобилем: страдают звезды футбола и простые обыватели
Внедорожники Range Rover стали самыми угоняемыми автомобилями в Британии. За год число краж подскочило в 1,5 раза, владельцы спешно страхуют свои машины, страховые компании задирают тарифы, а цены на вторичном рынке падают.Читать далее
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