Не пустим и точка: мужчинам не удалось поесть в МакАвто из-за их неподходящего транспортного средства
Блогер, выложивший видео в Сеть, заявил, что парни в телеге продемонстрировали гораздо больше здравого смысла и уважения к окружающим, чем персонал McDonald's. По дороге он нагнал их и поделился своим чизбургером. Представители сети со своей стороны настаивают, что МакАвто предназначен для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и мопедов, но по соображениям безопасности здесь не обслуживают пешеходов, велосипедистов, всадников или любые гужевые повозки.
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26.07.2022, 13:07
Сотрудники ГИБДД начали наказывать нарушителей не штрафами, а шок-контентом
Сотрудники красноярской Госавтоинспекции придумали необычное наказание для нарушителей ПДД. В ходе очередного рейда они вместо штрафа попробовали погрузить водителей в стрессовую ситуацию реальных аварий со смертельным исходом.Читать далее
-
26.07.2022, 12:23
Большинство автовладельцев не смогут самостоятельно устранить даже мелкую поломку
Еще лет 20 – 30 назад практически каждый водитель разбирался в устройстве автомобиля, самостоятельно его обслуживал и мог при необходимости починить. Сейчас, как показали результаты опроса, водители лишь заливают бензин да периодически отгоняют на мойку.Читать далее
-
26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
-
25.07.2022, 16:24
Блогер рассказал, как самому привезти новый автомобиль из Казахстана
Дефицит новых автомобилей в России и бешеные наценки у официальных дилеров вынуждают отечественных автолюбителей искать альтернативные способы покупки. Ютуб-канала «Клубный сервис» рассказал, с чем придется столкнуться человеку, решившему самостоятельно пригнать автомобиль из Казахстана.Читать далее
-
25.07.2022, 13:04
Водитель успел выпрыгнуть из кабины за секунду до того, автокран рухнул с моста: видео чудесного спасения
Утро понедельника, 25 июля, в Томске чуть было не закончилось трагедией. В ходе ремонта Коммунального моста автокран переносил тяжелую бетонную плиту. Внезапно плита перевесила, и машина рухнула вниз на дорогу, проходящую вдоль берега реки Томь.Читать далее
-
25.07.2022, 08:32
Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
Улица Пасо Флорентино считается самой крутой улицей Мехико. Ее уклон достигает 45 градусов, поэтому неудивительно, что аварии и столкновения здесь происходят очень часто. Ситуация усугубляется в дождливую погоду.Читать далее
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