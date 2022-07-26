Не пустим и точка: мужчинам не удалось поесть в МакАвто из-за их неподходящего транспортного средства

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В Сети появилось видео, запечатлевшее тщетные попытки двух парней поесть в одном из английских ресторанов McDonald's. Главная проблема заключалась в том, что они приехали в МакАвто на телеге, запряженной тяжеловозом. Сотрудник фаст-фуда заявил им, что их «транспортное средство не является транспортным средством» и закрыл окошко приема заказов. Мужчины возмутились, переехали к окну оплаты и попросили принести жалобную книгу. Тогда к ним вышел менеджер и пригрозил вызвать полицию. Раздосадованные клиенты решили не обострять ситуацию, извинились перед собравшейся очередью за задержку и уехали.

Блогер, выложивший видео в Сеть, заявил, что парни в телеге продемонстрировали гораздо больше здравого смысла и уважения к окружающим, чем персонал McDonald's. По дороге он нагнал их и поделился своим чизбургером. Представители сети со своей стороны настаивают, что МакАвто предназначен для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и мопедов, но по соображениям безопасности здесь не обслуживают пешеходов, велосипедистов, всадников или любые гужевые повозки.

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