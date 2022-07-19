«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами

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С января по июнь 2022 года под данным с дорожных камер в отношении иностранных граждан было возбуждено 342,3 тысячи дел об административных правонарушениях, сообщает ТАСС . Чаще всего иностранцев штрафовали за незначительное превышение скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч. По этому типу нарушений было возбуждено 242,8 тысячи административных дел.

В Госавтоинспекции ведут работу по реализации принципа неотвратимости наказания для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Это касается как нарушений, зафиксированных дорожными камерами, так и лично инспекторами ДПС. Кроме того, дорожная полиция останавливает такие машины, чтобы проверить в системе наличие ранее зафиксированных нарушений. При необходимости, данные о владельце передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, где в отношении него выносится постановление о назначении штрафа.

Сейчас владельцы машин с иностранными номерами могут самостоятельно проверить на сайте ГИБДД сведения об имеющихся штрафах и фотофиксации нарушений. Если владелец не успеет заплатить штраф в установленный срок, к нему могут применить «комплекс ограничительных мер, вплоть до запрета въезда на территорию Российской Федерации».

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