«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Госавтоинспекции ведут работу по реализации принципа неотвратимости наказания для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Это касается как нарушений, зафиксированных дорожными камерами, так и лично инспекторами ДПС. Кроме того, дорожная полиция останавливает такие машины, чтобы проверить в системе наличие ранее зафиксированных нарушений. При необходимости, данные о владельце передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений, где в отношении него выносится постановление о назначении штрафа.
Сейчас владельцы машин с иностранными номерами могут самостоятельно проверить на сайте ГИБДД сведения об имеющихся штрафах и фотофиксации нарушений. Если владелец не успеет заплатить штраф в установленный срок, к нему могут применить «комплекс ограничительных мер, вплоть до запрета въезда на территорию Российской Федерации».
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Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
-
19.07.2022, 12:05
Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема наводнений стоит еще острее. После очередного половодья эксперты по безопасности местной программы ANCAP предложили расширить программу краш-тестов.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
-
19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
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