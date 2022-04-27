Не спать! Несколько проверенных способов победить сон за рулем
Фото: mertonauto.com
Причем, практика показывает, что уснуть во время движения можно не только ночью, но и днем. Виной тому – переутомление, однообразие долгой дороги и масса других факторов. Напрашивается банальный вопрос: как избежать беды? По всей видимости, универсальных инструкций не существует. Зато есть свои рецепты у многоопытных водителей-дальнобойщиков. О некоторых из них наш сегодняшний рассказ.
Самый простой совет: если в дороге вам вдруг захотелось «покимарить», не противьтесь желанию организма – остановите машину на обочине или специальной стоянке (что предпочтительнее), выключите мотор и поспите. Порой даже 15-20 минут вам вполне хватит для того, чтобы почувствовать бодрость на несколько последующих часов.
Тревожные сигналы
Дело в том, что крепко уставших водителей начинают одолевать миражи. Причем, самые нелепые, а подчас и забавные по своей сути. Как только они появляются, необходимо осознать, что дело неладно, и перебороть свое желание продолжать движение. Страшнее всего иллюзия, близкая к реальности: автомобиль едет вперед, пунктиры дорожной разметки то и дело скрываются под колесами, а водитель не замечает, как закрываются его глаза, и он уже дремлет…
Причем тут Луна и зачем запивать пищу
Чтобы противопоставить свое гордое «Я» нахлынувшим внезапно расслабленности и сонливости, можно принять во внимание несколько практичных советов. Прежде всего, не следует сосредотачивать все свое внимание на одной лишь дороге. Вы всегда можете совершенно безопасно для себя и других участников движения посматривать по сторонам, то есть элементарно крутить головой. Если это ночь, бросайте короткие взгляды на луну или на темную кромку лесополосы. Проверено – помогает.
Отправляясь в дальнюю дорогу, не рекомендуется чревоугодничать. Лучше захватить с собой таких продуктов, которые можно есть одной рукой (вторая, как вы понимаете, задействована на рулевом колесе). Делать это желательно периодически, чтобы во рту всегда был кусок пищи. Когда рот полон, заснуть всегда труднее.
«Ядерная» мята
Нелишне будет запастись жевательной резинкой – в любом придорожном ларьке вы найдете «ядерную» по своему «выхлопу» мяту, которая заставит дышать даже забитый насморком нос. Подстать «освежающей мяте» и аналогичная по вкусовым качествам зубная паста. Остановитесь на 3-5 минут и почистите ею зубы – сразу почувствуете себя бодрее.
Из утренне-гигиенических процедур водителю-мужчине можно посоветовать воспользоваться бритвенным станком и «пройтись» по двухнедельной щетине. После чего неплохо бы прыснуть на гладко выбритое лицо пахучим лосьоном или туалетной водой. Будьте уверены: на часок-другой «бодрячок» вам обеспечен.
В качестве резюме резонно повторить истину, с которой начали: если почувствовали усталость, не затягивайте с остановкой, прижмитесь к обочине и поспите. Как говорят в Америке: «Телеграфные столбы наносят вред вашим автомобилям только в порядке самозащиты».
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