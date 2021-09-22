Не стыдно перед кроссоверами: 4 седана с клиренсом 170 мм и выше
Фото: siennachat.com
Сегодня мы определили несколько седанов, у которых от асфальта до заявленной производителем нижней точки кузова как минимум 170 мм. Таких, как оказалось, немного.
Lada Vesta Cross
Безусловный лидер в нашем рейтинге. Кроссовая версия седана была представлена общественности в апреле 2018 года в рамках специального мероприятия в Москве. В длину «вседорожная» модификация простирается на 4424 мм, ширина составляет 1785 мм, высота - 1526 мм. Колесная база – 2635 мм. Самое важное – клиренс, он внушительный даже по меркам кроссоверов: 203 мм. При этом у донора – обычной «Весты» под днищем свободные 171 мм. Размерность шин - 205/50 R17.
Россиянам вариант Cross пришелся по душе, правда, охотнее всего берут универсал – он практичнее. Базовая цена кросс-седана - 931 900 рублей. Это с 16-клапанным 106-сильным мотором объемом 1,6 литра и механической коробкой. Стоимость 113-сильного атмосферника того же объема в паре с автоматической трансмиссией уже переваливает за 1 млн рублей (1 021 900 рублей). Есть и третий вариант автомобиля – с 1,8-литровым 8-клапанным движком мощностью 122 силы – ему в пару дана исключительно «механика». Ценник – от 956 900 до 1 067 900 рублей.
В хороших комплектациях у автомобиля масса полезных опций. При этом отдельной строкой предлагаются дополнительные пакеты. Так, например, двухцветная окраска кузова (черная крыша) стоит 16 000 рублей. Пакет Winter EnjoY Pro, за который дилеры просят 69 000 рублей, включает в себя мультимедиа, «хандс фри», обогрев руля и лобового стекла, подогрев кресел. Prestige (24 000 рублей) – это задний подлокотник, складывающиеся зеркала, атмосферная подсветка салона, USB-порт для задних седоков, подогрев второго ряда кресел.
Renault Logan Stepway
Благодаря «кроссовой» приставке «Stepway» дорожный просвет седана с пластиковым навесным «оперением» по всему кузову поднялся со стандартных 172 мм (обычный «Логан») до приличных 195 мм. Не каждый классический SUV может похвастаться таким показателем.
Длина кросс-седана - 4359 мм, ширина насчитывает 1733 мм, в высоту не превышает 1517 мм. Колесная база - 2634 мм. То есть откровенный компакт-класс. Премьера «приподнятого» Logan состоялась ровно три года назад, в рамках международного Московского автосалона. Это один из немногих автомобилей на нашем рынке, кто с момента появления и до сегодняшнего дня худо-бедно сохранил свою стоимость.
Если осенью 2018-го Renault Logan Stepway стоил от 861 000 рублей, то сегодня за него просят ненамного больше - от 881 000 рублей. Это за версию с 82-сильным мотором и МКП. 113-сильная «механическая» модификация предлагается по цене от 921 000 рублей. Самый доступный седан «Степвэй» на «автомате» обойдется в 961 000 рублей, и здесь уже будет мотор мощностью 102 л.с. Наконец, есть версия с вариатором – она агрегатируется со 113-сильным движком и стоит 976 000 рублей.
Citroen C4
«Гольф-классовый» автомобиль, можно сказать, старичок на нашем рынке: в том обличье, в котором он сохранился до наших дней, продается в России добрых 5 лет.
Габаритные размеры: 4644x1789x1518 мм. Колесная база – 2708 мм. При этом дорожный просвет, согласно данным Citroen, составляет достойные 176 мм. Поэтому не удивляет, что с отключенной ESP автомобиль едет не хуже моноприводного SUV. Багажник вмещает 440 литров. Снаряженная масса автомобиля – 1330-1374 кг, в зависимости от мотора и списка опций. Шины: 215/55 R16 и 215/50 R17.
На момент своего последнего обновления «Це Четвертый» стоил от 899 000 рублей. Сегодня ценник задран – в «базе» дешевле, чем за 1 401 000 рублей, машину не купить. И это будет версия на «механике» со 115-сильным 1,6-литровым THP. За «автомат» с тем же атмосферником придется выложить 1 474 000 рубля, не меньше. 6АКП плюс 150-сильный мотор – это уже 1 538 000 рублей.
Оборудования напичкано много. Но такие позиции, как LED-оптика (только с мотором 150 сил), пакет Visibility (подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, датчик дождя и света, самозатемняющееся салонное зеркало), литые 16-е диски колес и окраска кузова «металлик» входят в перечень отдельной оплаты: соответственно, 70 000 рублей, 16 000 рублей, 22 000 рублей и 18 000 рублей.
Volkswagen Polo
В ходе прошлогодней «реинкарнации» немецкий «бюджетник» хоть и не изменился конструктивно, однако перевоплотился из привычного седана в лифтбек, увеличился в размерах, получил совершенно новый салон, стал вместительнее и практичнее, плюс получил приличный перечень актуальных опций.
Габариты «Поло» второго поколения: 4469x1706x1471 мм. Колесная база - 2602 мм, а дорожный просвет - 170 мм. Вместительный багажник правильной формы с широким проемом в стандартном состоянии способен вместить 530/550 литров поклажи. Снаряженная масса - 1185-1305 кг – снаряженная масса.
Заявленная стоимость стартовой комплектации Origin – от 999 900 рублей. Она предполагает наличие 1,6-литрового 90-сильного ДВС и «механики», светодиодных фар рефлекторного типа, задних LED-фонарей, стальных колесных дисков, мультимедиа с дисплеем 6,5 дюйма, ЦЗ с дистанционным управлением, складного ключа.
В топе (Exclusive) за 1 315 900 рублей идет более продвинутый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, развивающий 125 сил мощности и 200 Нм крутящего момента. «Турбочетверке» уже положена трансмиссия 7DSG с двумя сцеплениями. Здесь уже светодиодные фары проекционного типа, мультимедиа с дисплеем 8 дюймов, бесключевой доступ Keyless Access (без функции Safelock) и запуск двигателя, цифровая приборная панель 10'', легкосплавные колесные диски.
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