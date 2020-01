Не теряют в цене: итоги исследования «Residual Value – 2020»

{{material_125823}}Аналитическое агентство «Автостат» и портал «Авто Mail.ru» назвали автомобили, которые меньше других теряют в цене. В этом году в исследовании Residual value приняли участие автомобили, официально продаваемые в России. Всего было учтено 2 100 модификаций (в зависимости от типа кузова, мотора и КПП) легковых автомобилей почти 50 марок. Сравнивалась средневзвешенная цена нового авто в 2016-м и стоимость трехлетнего при перепродаже в 2019-м.В этом году вновь подтвердилась распространенная тенденция. Машины массовых брендов медленнее теряют в цене, чем премиальные автомобили. Если в первом случае победители набирали 70-80 баллов, то во втором – только 60-70 баллов. В категорию «вечных ценностей» можно было бы отнести: Hyundai Creta (87,61), Toyota Hilux (86,49) и Renault Sandero (84,89). В премиальном сегменте лучшими оказались исключительно вседорожники: Lexus RX (78,37), Lexus LX (77,34), Audi Q7 (75,92).Если говорить о положении дел в каждом сегменте, то места распределились следующим образом. Начнем с массовых машин, которые исследователи отнесли к категории Standart: Сегмент B – Renault Sandero (84,89), Volkswagen Polo (80,52) и Kia Rio (78,35)Сегмент С – Hyundai Elantra (82,33), Toyota Corolla (79,46) и Mazda 3 (78,73)Сегмент D – Kia Optima (81,68), Toyota Camry (79,19) и Mazda 6 (78,96)Сегмент Pickup – Toyota Hilux (86,49), Mitsubishi L200 (75,36) и Volkswagen Amarok (68,42)Сегмент SUV B – Hyundai Creta (87,61), Renault Duster (81,93) и Lada 4×4 (81,05)Сегмент SUV C – Toyota RAV4 (81,84), Mazda CX-5 (81,75) и Hyundai Tucson (79,77)Сегмент SUV D – Toyota LC Prado (77,18), Kia Sorento (76,77) и Mitsubishi Pajero Sport (73,89)Сегмент SUV E – Toyota LC 200 (79,13), Volkswagen Touareg (75,76) и Nissan Murano (74,74).Среди автомобилей премиальных брендов в категории Premium победителями стали: Сегмент C - Mercedes-Benz A-Сlass (69,00), Audi A3 (68,49) и Mercedes-Benz CLA (68,35)Сегмент D - Mercedes-Benz C-Сlass (68,13), Audi A4 (67,67) и Volvo S60 (67,31)Сегмент E – Lexus ES (71,19), Mercedes-Benz CLS (66,30) и Mercedes-Benz E-Сlass (64,31)Сегмент F – Mercedes-Benz S-Сlass (65,36), BMW 7-Series (63,53) и Jaguar XJ (51,71)Сегмент SUV С – Mercedes-Benz GLA (70,18), BMW X1 (66,18) и Audi Q3 (64,67)Сегмент SUV D – Lexus RX (78,37), Lexus NX (72,66) и Porsche Macan (70,48)Сегмент SUV E – Lexus LX (77,34), Audi Q7 (75,92) и Volvo XC90 (72,97)Исследование Residual value может быть полезно, как для продавцов, так и для покупателей автомобилей. С его помощью можно оценить, насколько та или иная модель теряет в цене по истечении трех лет. С учетом реалий российского рынка, меньше теряют в цене те автомобили, которые в течение трех лет подорожали сильнее всего.

2020-01-29