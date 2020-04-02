Не умеешь пить – не садись за руль, а то заплатишь 80 000 рублей
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Фото из открытых источников
Петербуржец признался, что действительно сел за руль в веселом расположении духа, и даже предпринял попытку скрыться от стражей порядка, но был задержан. Суд признал парня нарушившим ПДД и наказал его в виде штрафа 80 000 рублей. Естественно, имело место лишение водительских прав сроком на 2 года.
Но молодой человек и здесь не унимался. Пришлось даже разъяснять, что если наказание будет не исполнено, он вряд ли сможет восстановить ВУ даже по истечении срока, назначенного судом. Это подействовало: довольно быстро вышеназванная сумма была найдена.
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