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2 апреля 2020, 13:13

Не умеешь пить – не садись за руль, а то заплатишь 80 000 рублей

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Фото: ФССП РФ
Именно такую кругленькую сумму выложил 22-летний петербуржец (или его родители, неважно) по решению судьи за то, что неоднократно попадался в нетрезвом виде за рулем.
Не умеешь пить не садись за руль а то заплатишь 80 000 рублей

Фото из открытых источников

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Поскольку парень никак не реагировал на предписания «быть как все», своеобразным «регулятором» выступил Купчинский ОСП Фрунзенского района УФССП России по Санкт-Петербургу. По информации судебных приставов, мужчина «был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения».

Петербуржец признался, что действительно сел за руль в веселом расположении духа, и даже предпринял попытку скрыться от стражей порядка, но был задержан. Суд признал парня нарушившим ПДД и наказал его в виде штрафа 80 000 рублей. Естественно, имело место лишение водительских прав сроком на 2 года.

Но молодой человек и здесь не унимался. Пришлось даже разъяснять, что если наказание будет не исполнено, он вряд ли сможет восстановить ВУ даже по истечении срока, назначенного судом. Это подействовало: довольно быстро вышеназванная сумма была найдена.

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Carboy
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Wahaebiev
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
автору респект, прочитал взахлеб и с каждым абзацем все громче посвторял "да ладно?" поеду на тест-драйв, уж сам хочу на это взглянуть
Егорка
какого производителя плёнки выбрать?
Классное авто! Ваше желание понятно, такую машину надо упаковывать в антигравийную плёнку обязательно, а выбрать советую F-performance furious, по мне так она лучшая по цене и качеству. Сам на свою ласточку заказывал, и за полтора года не пожелтела, не помутнела.
Юрий Иншаков
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Не умеешь пить – не садись за руль, а то заплатишь 80 000 рублей
{{material_129548}} Поскольку парень никак не реагировал на предписания «быть как все», своеобразным «регулятором» выступил Купчинский ОСП Фрунзенского района УФССП России по Санкт-Петербургу. По информации судебных приставов, мужчина «был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения». Петербуржец признался, что действительно сел за руль в веселом расположении духа, и даже предпринял попытку скрыться от стражей порядка, но был задержан. Суд признал парня нарушившим ПДД и наказал его в виде штрафа 80 000 рублей. Естественно, имело место лишение водительских прав сроком на 2 года.Но молодой человек и здесь не унимался. Пришлось даже разъяснять, что если наказание будет не исполнено, он вряд ли сможет восстановить ВУ даже по истечении срока, назначенного судом. Это подействовало: довольно быстро вышеназванная сумма была найдена.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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