14 февраля 2022, 09:48
Не все супергерои носят трико, некоторые – оранжевые плащи: видео чудесного спасения пешехода
Мужество и быстрая реакция женщины-регулировщицы помогли спасти жизнь школьнику, который чуть было не оказался под колесами автомобиля. Невнимательность водителя могла стоить двух жизней.
Дарья Климова Фото: youtube.com / NewsNation Now
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Дальше события развивались очень быстро. Как выяснилось, водитель и не думал тормозить перед пешеходным переходом. Регулировщика в ярком плаще он увидел в последний момент, когда было уже слишком поздно. Аннетт Гудиер буквально вытолкнула ребенка вперед, но сама угодила под колеса.
Чудесным образом сотрудница полиции серьезно не пострадала. Ее отвезли в больницу на обследование, но вскоре отпустили. Водителя автомобиля оштрафовали за ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе за небрежное вождение.
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11.02.2022, 17:51
Полиция арестовала лихача из Казахстана за дикие выходки на новеньком Land Cruiser 300 в Сочи
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10.02.2022, 12:59
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