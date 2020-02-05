5 февраля 2020, 21:11
Не забывайте свои первые машины, которые дали вам навык езды
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Фото: Влад Никулин
Туляк Влад Никулин, 2001 года рождения, о своем «Окуне»: «Эх... Вот и настала та пора, когда надо прощаться со своим старым железным другом, который меня научил водить и не подводил до этого момента времени никогда!
Фото: Влад Никулин
Фото: Влад Никулин
Фото: Влад Никулин
Фото: Влад Никулин
ВАЗ (Lada) 1111 Ока
35 л.с
Пусть новый хозяин катается с удовольствием и, возможно, воплотит те планы, которые я не сделал… Прощай, брат, и спасибо тебе большое! Я тебя не забуду никогда!!! Не забуду свою первую машину, которая научила водить.
И вы не забывайте свои первые машины, которые дали вам навык езды».
От редакции: сколько стоят субкомпакты "Ока" на рынке подержанных машин, можно ознакомится, перейдя по этой ссылке.
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: vicinmasta что-то с катализатором точно
с какой мошины можно поставить бензоносос на оку
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