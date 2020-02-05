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5 февраля 2020, 21:11

Не забывайте свои первые машины, которые дали вам навык езды

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Фото: Влад Никулин
Туляк Влад Никулин, 2001 года рождения, о своем «Окуне»: «Эх... Вот и настала та пора, когда надо прощаться со своим старым железным другом, который меня научил водить и не подводил до этого момента времени никогда!
Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды

Фото: Влад Никулин

Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды

Фото: Влад Никулин

Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды

Фото: Влад Никулин

Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды

Фото: Влад Никулин

Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды
Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды
Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды
Не забывайте свои первые машины которые дали вам навык езды

ВАЗ (Lada) 1111 Ока
35 л.с
Были планы сделать какой-нибудь проект, но времени и средств у меня не хватало на «Окуня». Последние месяцы  он тупо стоит мертвым грузом без дела, и на него грустно смотреть со стороны, как он умирает.

Пусть новый хозяин катается с удовольствием и, возможно, воплотит те планы, которые я не сделал… Прощай, брат, и спасибо тебе большое! Я тебя не забуду никогда!!! Не забуду свою первую машину, которая научила водить.

И вы не забывайте свои первые машины, которые дали вам навык езды».

От редакции: сколько стоят субкомпакты "Ока" на рынке подержанных машин, можно ознакомится, перейдя по этой ссылке.


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
не едет ока
Цитата:| Кому: vicinmasta что-то с катализатором точно
niki93
Отзыв о ВАЗ 1111 Ока 2004 года
с какой мошины можно поставить бензоносос на оку
андрей
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Не забывайте свои первые машины, которые дали вам навык езды
{{model_v2_no_show_2196}} Были планы сделать какой-нибудь проект, но времени и средств у меня не хватало на «Окуня». Последние месяцы  он тупо стоит мертвым грузом без дела, и на него грустно смотреть со стороны, как он умирает.Пусть новый хозяин катается с удовольствием и, возможно, воплотит те планы, которые я не сделал… Прощай, брат, и спасибо тебе большое! Я тебя не забуду никогда!!! Не забуду свою первую машину, которая научила водить. И вы не забывайте свои первые машины, которые дали вам навык езды».От редакции: сколько стоят субкомпакты "Ока" на рынке подержанных машин, можно ознакомится, перейдя по этой ссылке.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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