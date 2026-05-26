Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 11:17

Недостатки Haval H6: владельцы выявили слабые места кроссовера на вторичке

5 реальных проблем Haval H6, о которых молчат продавцы

Мало кто знает, но Haval H6, который еще недавно был на слуху у российских водителей, теперь исчез из официальных продаж. Однако на вторичном рынке предложений хватает. Какие подводные камни ждут покупателей, с какими проблемами сталкиваются владельцы и почему стоит внимательно изучить отзывы перед покупкой - рассказываем, что важно знать о популярном кроссовере прямо сейчас.

Haval H6 долгое время считался одним из самых доступных и привлекательных кроссоверов для российских автолюбителей. После ухода модели с официального рынка интерес к ней не угас - на вторичке H6 по-прежнему встречается часто. Но за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на комфорт и расходы владельца.

Как сообщает Lenta.Ru, владельцы Haval H6 делятся в сети реальными историями эксплуатации. Один из самых частых упреков - слабая трансмиссия. При интенсивной езде сцепление быстро перегревается, появляется запах гари, а коробка передач не выдерживает высоких нагрузок. Это особенно заметно при частых стартах и движении в пробках. Через несколько лет эксплуатации у многих начинает трескаться и расслаиваться искусственная кожа на сиденьях, что портит впечатление от салона.

Еще одна проблема - капризные катушки зажигания. Если использовать свечи, не подходящие по характеристикам, катушки могут выйти из строя, что приводит к дополнительным тратам на ремонт. Некоторые владельцы отмечают и слабую шумоизоляцию: на скорости в салоне отчетливо слышны шумы от дороги и двигателя. При этом дорожный просвет, по мнению части водителей, недостаточен для российских условий, хотя серьезных повреждений днища зафиксировано не было.

Не всем по душе и эргономика водительского места. По отзывам, комфортно устроиться за рулем смогут только водители ростом до 180 сантиметров - более высоким приходится мириться с неудобной посадкой. Один из пользователей, купивший Haval H6 с пробегом 10 тысяч километров, составил целый список претензий: расход топлива в городе достигает 13,5 литра, а на трассе - 9,5 литра, что явно не соответствует ожиданиям от двигателя такого объема. Качество звука штатной аудиосистемы также вызывает вопросы - приходится выкручивать эквалайзер на максимум, чтобы добиться приемлемого звучания.

Зимой владельцы сталкиваются с замерзанием дверных замков, а однажды у одного из них оборвался тросик водительской ручки прямо у основания. При холодном запуске двигателя появляется шум цепи ГРМ, что может указывать на износ или недостаточную смазку. Все эти нюансы создают определенные сложности при эксплуатации, особенно в регионах с суровым климатом.

Если рассматривать Haval H6 как вариант для покупки на вторичном рынке, важно помнить: несмотря на привлекательную цену и богатое оснащение, модель требует внимательного подхода к выбору и тщательной проверки технического состояния. По имеющимся данным, большинство проблем проявляются после нескольких лет эксплуатации, а стоимость ремонта некоторых узлов может оказаться выше ожидаемой. Важно учитывать, что оригинальные запчасти становятся все менее доступными, а сервисная поддержка ограничена. Это создает дополнительные риски для будущих владельцев, особенно если автомобиль планируется использовать в сложных дорожных условиях или при интенсивной эксплуатации.

Похожие материалы Хавейл

