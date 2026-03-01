Вышло исследование: Что не устраивает российских водителей в популярных китайских кроссоверах и внедорожниках

1 марта 2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.
Китайские кроссоверы и внедорожники последних лет заметно изменились, превратившись из копий известных моделей в самостоятельные автомобили с собственным стилем. Однако, несмотря на растущий спрос, владельцы Chery, Geely и Haval все чаще делятся не только положительными впечатлениями, но и серьезными претензиями к машинам, цена которых приближается к двум миллионам рублей.
Покупатели Haval F7 и F7x сталкиваются с неожиданными ограничениями в топовых комплектациях: отсутствуют автозапуск, память настроек кресла и электропривод багажника. Владельцы отмечают быстрый износ тканевой обивки, маленький бачок омывателя и высокий расход топлива при небольшом бензобаке. К тому же, стоимость 19-дюймовых зимних шин может неприятно удивить, достигая минимума в 11 тысяч рублей за штуку.
Рамный внедорожник Haval H9, выбираемый для серьезного бездорожья, страдает от сложности поиска запчастей и медленного прогрева салона зимой. Владельцы жалуются на тонкий металл кузова, некачественные сварные швы и слабое лакокрасочное покрытие, подверженное коррозии. Передняя подвеска нередко выходит из строя к 60 тысячам километров, а двигатель после этого может начать расходовать масло.
Geely Atlas чаще всего критикуют за качество комплектующих: встречаются дефектные аккумуляторы, шины и приводные валы, а пластик в салоне со временем начинает скрипеть. Владельцы отмечают ощутимую разницу между расчетным и фактическим расходом топлива, который по чекам может доходить до 20 литров. В Coolray главная проблема — быстро выходящие из строя аккумуляторы и маленький бензобак на 45 литров.
Chery Tiggo 4 страдает от ограниченного ассортимента запчастей, которые после ДТП приходится ждать месяцами, а его шумоизоляция оставляет желать лучшего. У более крупного Tiggo 8 владельцы отмечают маленький багажник за третьим рядом сидений и неудачный перевод мультимедийной системы. Технические претензии касаются дерганий при движении на низких скоростях из-за несогласованной работы двигателя и коробки.
Таким образом, несмотря на современный дизайн и привлекательную цену, китайские кроссоверы продолжают вызывать вопросы к оснащению и надежности. Эти нюансы становятся особенно заметны на фоне растущих ожиданий покупателей, которым приходится мириться с особенностями эргономики и эксплуатации.
