30 декабря 2021, 08:05
Недовольны уборкой улиц? Пожарным в США тоже приходится несладко (видео)
Нынешняя зима доставляет неприятности автомобилистам по всему миру. В городке Монси, штат Нью-Йорк (США), выпавший накануне снег стал причиной аварии, в которую угодил начальник местной пожарной охраны.
Дарья Климова Фото: monsey.info
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Фото: monsey.info
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Фото: monsey.info
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Фото: monsey.info
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Фото: monsey.info
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Судя по фотографиям с места происшествия, Tahoe получил серьезные повреждения, несмотря на то что первоначальная скорость внедорожника была не такой уж высокой. У автомобиля замяты крыша, передние и задние крылья со стороны водителя, разбито одно из задних боковых окон, сломано водительское боковое зеркало и сработали подушки безопасности. Сам начальник пожарной охраны не пострадал.
Упомянутые модели: Chevrolet Tahoe (от 2 990 000 Р)
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11.10.2020, 12:59
Мухи попортили тысячи автомобилей Chevrolet
03.09.2020, 17:24
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