Нефтяники сказали, когда снизят цену на бензин до 20 рублей
Вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун в интервью ТАСС сказал, что стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому может снизиться только при укреплении национальной валюты. При этом понижение стоимости евро в России он считает маловероятным.
«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — заявил топ-менеджер топливной компании.
Также Федун назвал автомобили, работающие на водороде более перспективными, чем электрокары. Причина в низкой эффективности аккумуляторов и высокой стоимости их утилизации. Водородной ячейки хватает на 600-800 км пути, а какие-либо выбросы в атмосферу при этом практически отсутствуют. Вице-президент Лукойла сомневается, что в России количество электромобилей достигнет 1 млн, причина в холодном климате и неэффективности аккумуляторов.
«Самая большая проблема, с которой мы столкнемся - это утилизация батарей. Вы помните, что их надо собирать отдельно, потому что кобальт, литий - это щелочные металлы, которые имеют повышенную группу опасности. Если мы говорим об экономике замкнутого цикла, то утилизировать эту батарею стоит в шесть раз дороже, чем сделать новую», - добавил Федун.
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