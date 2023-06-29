Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России

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C началом пандемии с нехваткой дальнобойщиков столкнулась Европа, где работали преимущественно выходцы из стран бывшего соцлагеря, которые из-за ковидных ограничений вынуждены были разъехаться по домам. На дефицит водителей грузовиков жалуются и американские компании. Причина за океаном та же, что и в России – профессия оказалась непривлекательной для молодежи. Мало кто хочет идти в дальнобойщики из-за тяжелых условий работы.

Представители логистических компаний говорят о серьезном дефиците кадров. Их слова подтверждают данные рекрутинговых компаний. Количество вакансий в этой сфере за последний год увеличилось в 1,5 раза. Образовавшуюся нехватку водителей можно было бы решить за счет привлечения иностранцев, но этому препятствуют законодательные ограничения.

Иностранные водители должны получать патент для работы в России, но действует он только в определенное время и лишь в пределах региона, где был выдан. Возить товары в другие регионы такой водитель не может. Оформлять патент на каждый регион невыгодно для работодателя. Представители логистических компаний просят отменить ограничительные меры патента в пределах одного региона, пишут «Известия».

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