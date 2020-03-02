2 марта 2020, 16:16
Неисправные Genesis GV80 отправят в ремонт через месяц после начала продаж
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Фото: Hyundai
Корейская компания Hyundai объявила об отзыве автомобилей своего премиального бренда Genesis. Премьера кроссовера Genesis GV80 в Южной Корее состоялась в середине января, но первые покупатели уже жалуются на ошибки коробки передач.
Фото: Hyundai
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В настоящее время уже известно как минимум об одной аварии, причиной которой стала данная неисправность. Компания отзывает все проданные кроссоверы Genesis GV80. В общей сложности в сервис пригласили владельцев 823 автомобилей, сообщает Autonews со ссылкой на южнокорейское издание AutoTribune. На всех машинах переустановят программное обеспечение.
Кроссовер Genesis GV80 дебютировал в Южной Корее 15 января 2020 года и стал четвертой моделью корейской премиальной марки. По габаритам он близок к BMW X5 и Audi Q7. На первом этапе покупателям предложили дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
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