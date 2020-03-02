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2 марта 2020, 16:16

Неисправные Genesis GV80 отправят в ремонт через месяц после начала продаж

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Фото: Hyundai
Корейская компания Hyundai объявила об отзыве автомобилей своего премиального бренда Genesis. Премьера кроссовера Genesis GV80 в Южной Корее состоялась в середине января, но первые покупатели уже жалуются на ошибки коробки передач.
Неисправные Genesis GV80 отправят в ремонт через месяц после начала продаж

Фото: Hyundai

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Чуть больше месяца прошло после начала продаж первого кроссовера премиального корейского бренда Genesis, а их владельцев уже приглашают в сервис. Проблемы связаны с некорректной работой системы Start/Stop. Обычно она автоматически глушит двигатель во время остановки, например, на красный сигнал светофора, а потом при нажатии на педаль газа вновь запускает мотор, и автомобиль продолжает движение. Однако, у кроссоверов Genesis GV80 обнаружились критичные ошибки в программном обеспечении. После остановки мотора система Start/Stop самовольно может включить заднюю передачу, даже если селектор автоматической коробки передач стоит в положении Drive (D).

В настоящее время уже известно как минимум об одной аварии, причиной которой стала данная неисправность. Компания отзывает все проданные кроссоверы Genesis GV80. В общей сложности в сервис пригласили владельцев 823 автомобилей, сообщает Autonews со ссылкой на южнокорейское издание AutoTribune. На всех машинах переустановят программное обеспечение.

Кроссовер Genesis GV80 дебютировал в Южной Корее 15 января 2020 года и стал четвертой моделью корейской премиальной марки. По габаритам он близок к BMW X5 и Audi Q7. На первом этапе покупателям предложили дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Hyundai откажется от матрешечного стиля
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Олег
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
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Неисправные Genesis GV80 отправят в ремонт через месяц после начала продаж
{{material_129106}}Чуть больше месяца прошло после начала продаж первого кроссовера премиального корейского бренда Genesis, а их владельцев уже приглашают в сервис. Проблемы связаны с некорректной работой системы Start/Stop. Обычно она автоматически глушит двигатель во время остановки, например, на красный сигнал светофора, а потом при нажатии на педаль газа вновь запускает мотор, и автомобиль продолжает движение. Однако, у кроссоверов Genesis GV80 обнаружились критичные ошибки в программном обеспечении. После остановки мотора система Start/Stop самовольно может включить заднюю передачу, даже если селектор автоматической коробки передач стоит в положении Drive (D).В настоящее время уже известно как минимум об одной аварии, причиной которой стала данная неисправность. Компания отзывает все проданные кроссоверы Genesis GV80. В общей сложности в сервис пригласили владельцев 823 автомобилей, сообщает Autonews со ссылкой на южнокорейское издание AutoTribune. На всех машинах переустановят программное обеспечение.Кроссовер Genesis GV80 дебютировал в Южной Корее 15 января 2020 года и стал четвертой моделью корейской премиальной марки. По габаритам он близок к BMW X5 и Audi Q7. На первом этапе покупателям предложили дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. 
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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