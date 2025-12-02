Удивительные версии отечественных авто, которые не встречались в СССР

2 декабря 2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.
В середине прошлого века автомобили из СССР активно экспортировались в разные страны, и за пределами Союза они часто приобретали совершенно неожиданные черты. Как сообщает njcar.ru, зарубежные компании не ограничивались простой перепродажей: они смело экспериментировали с конструкцией и внешним видом отечественных машин.
Одним из главных игроков на этом рынке стала бельгийская фирма Scaldia-Volga. Через нее в Европу попадали «Волги», «Москвичи» и даже малолитражки ЗАЗ-965, которые в Бельгии продавались под именем Jalta. Чтобы сделать автомобили более привлекательными для европейцев, бельгийцы начали устанавливать дизельные моторы: сначала Perkins, затем Rover, а позже Indenor с коробкой Peugeot. В результате появились редкие версии ГАЗ-24-76 и ГАЗ-24-77, которых в СССР никто не видел. Кроме того, выпускались небольшие партии праворульных «Волг» и «Москвичей», специально для рынков Великобритании и других стран с левосторонним движением.
Особенно ярко проявился интерес к «Москвичу-412» после участия в марафоне Лондон-Мехико. Продажи в Великобритании резко выросли, а британская компания Satra Motors даже разработала на его базе пикап, который никогда не предлагался советским покупателям. Однако этот успех оказался временным: к концу 1970-х спрос на такие машины заметно снизился.
Scaldia-Volga не ограничивалась только техническими доработками. Для повышения привлекательности автомобилей компания меняла оформление передней части, добавляла хромированные детали, а для некоторых моделей даже разрабатывались новые эскизы в итальянском ателье Ghia. Однако до серийного производства эти проекты не дошли.
В 1980-х на европейском рынке появился «Москвич 2141», который продавался под разными именами: Aleko 141 в Германии и Aleko S/SL во Франции. Для немецких покупателей предлагалась версия с дизелем Ford, а французский импортер Poch модернизировал автомобили, устанавливая новые бамперы, решетки и даже систему ABS. В начале 1990-х во Франции удалось реализовать несколько сотен таких машин.
С выходом моделей ВАЗа экспорт советских автомобилей заметно вырос. Импортеры активно дорабатывали машины: меняли интерьер, окрашивали кузова, устанавливали виниловые крыши и пластиковые накладки. Электрооборудование часто заменяли на местное, чтобы повысить надежность.
Некоторые зарубежные версии отличались особенно смелыми решениями. Например, на базе «Самары» создавались кабриолеты Natacha и другие открытые модификации, а в Австралии хэтчбек превращали в компактный фургон с грузовым отсеком. «Ниву» за границей тоже не оставили без внимания: в Германии, Франции и Канаде ее превращали в кабриолеты, удлиненные пикапы и даже кемперы.
В Италии братья Марторелли много лет занимались доработкой УАЗов: перекрашивали, улучшали салоны, устанавливали тенты и легкие крыши. Некоторые компании превращали «буханки» в дома на колесах или микроавтобусы с высокой крышей. Была даже попытка наладить сборку УАЗ-3160 на заводе De Tomaso, но проект быстро свернули.
Самым необычным примером стала попытка вывести УАЗы на рынок США. Для этого под капот устанавливали мощный бензиновый V6 от General Motors, аналогичный тому, что ставили на Chevrolet Blazer. Несмотря на техническую экзотику, коммерческого успеха проект не принес, но стал ярким примером того, как далеко заходили зарубежные партнеры в адаптации советских машин.
