Какие автомобили «Москвич» могли изменить отечественный автопром, но так и не попали на конвейер

Неизвестные «Москвичи»: забытые прототипы и несбывшиеся проекты завода МЗМА

История марки «Москвич» полна неожиданных поворотов: от амбициозных прототипов до уникальных модификаций, которые так и не увидели свет. Почему перспективные разработки остались в прошлом и как это повлияло на развитие завода - в нашем материале.

История завода МЗМА - это не только череда серийных моделей, но и целый пласт забытых идей, которые могли бы изменить облик советского автопрома. Каждый новый проект рождался в атмосферных исследованиях и экспериментах, но далеко не все из них дошли до массового производства. Именно эти неосуществимые замыслы и прототипы вызывают особый интерес: они отражают амбиции, ограничения и дух времени.

В конце 1946 года на конвейер встал «Москвич-400» — по сути, копия довоенного Opel Kadett. Однако планы завода были гораздо шире: на базе этой платформы были задуманы разработки семейства машин, причем более разнообразные, чем в немецком оригинале. Вскоре появились кабриолет «Москвич-400-420А» и фургон «Москвич-400-422» с панелями кузова, собранного на коммерческом шасси. На этом эксперименты не закончились.

Универсалы и пикапы: упущенные возможности

Одной из самых перспективных разработок мог бы стать универсал «Москвич-400-421» в модном тогда стиле woodie. Было построено несколько опытных образцов с разными вариантами дверей - как распашными, так и открывающимися вперед. Эти машины активно использовались в испытательных пробегах, но до серийного производства дело не дошло. Универсал так и остался «хозяйкой» - машина сопровождения для заводских нужд.

Не сложилась судьба и у пикапа «Москвич-400-420Б». Завод не выпускал товарные пикапы переднеприводного «Москвича-2335», ограничиваясь служебными машинами для внутренних перевозок. Те редкие пикапы, которые встречались на улицах, были результатом творчества авторемонтных мастерских, а не заводских цехов. Даже если британские импортеры переделывать фургоны в пикапы в 1970-х годах, они не имели отношения к отдельным проектам МЗМА.

Эксперименты с разработкой и оборудованием

С конца 1940-х годов завод начал работу над рестайлинговыми прототипами: менялись крылья, форма передней и задней частей, появились новые моторы. Однако модернизация платформы 400-й серии не могла решить все проблемы. В итоге усилия переключились на создание принципиально нового автомобиля, который впоследствии стал известен как «Москвич-402».

Пятидесятые и шестидесятые годы стали временем бурного роста и экспериментов. МЗМА запускал новые модели, осваивал полноприводные версии, работал над спортивными модификациями. В 1957 году появился компактный заднемоторный «Москвич-444», который в итоге стал серийным ЗАЗ-965. В том же году был создан девятиместный микроавтобус «Москвич-А9» с новым 45-сильным мотором и четырехступенчатой ​​коробкой передачи. Несмотря на успешные испытания, завод не смог освоить еще одну столь отличающуюся от мировой модели - приоритет был отдан другим проектам, а нишу микроавтобусов занял рижский РАФ.

Внедорожники и родстеры: амбиции и реальность

Особое место в истории занимает попытка создать компактный полноприводный внедорожник. По призыву Хрущева сделать автомобиль для колхозников, МЗМА разработал «Москвич-415» — рамную машину с короткой базой, 45-сильным мотором и раздаточной коробкой, позаимствованной у ГАЗ-М73. Первые образцы напоминали американские Willys. Испытания проходили успешно, однако в начале 1960-х заводу пришлось завершить выпуск серийных полноприводных моделей из-за нехватки производственных мощностей. Позже проект дорабатывался: появилась версия «Москвич-416» с закрытым кузовом и более мощным двигателем, но интерес к нему угас уже в перестроечные годы.

Не менее интересна история с созданием родстера. После того как Хрущеву подарили во Франции заднемоторный Renault Floride, на МЗМА загорелись идеец сделать нечто подобное. Так появился «Москвич-408 Турист» — два прототипа с открытым кузовом и форсированным мотором. Рассматривалась даже возможность установки системы впрыска топлива. Машину планировали показать Брежневу и запустить мелкосерийное производство, но проект так и остался на стадии опытных образцов.

Прототипы 1970-х: шаг вперед и разочарование

С появлением «Москвича-412» для завода начался новый этап: впервые встал вопрос о создании модели классом выше, при этом перед конструкторами стояла задача сохранить узнаваемые черты марки. Внутри коллектива разгорелся конфликт между инженерами и дизайнерами, что, однако, способствовало росту профессионализма специалистов и повышению уровня их подготовки.

В этот период были построены прототипы серии 3-5, оснащенные форсированными двигателями и экспериментальными коробками передач. В 1975 году появился «Москвич-3-5-6» — модель с 1,7-литровым мотором мощностью 96 л.с. и автоматической трансмиссией Borg Warner. Отдельные решения, примененные в этом прототипе, впоследствии перешли на серийный «Москвич-2140».

В середине 1970-х завод продолжил эксперименты с новыми типами кузова. Был создан макет хэтчбека «Дельта», а затем собраны три образца модели «Москвич-С1» (также известной как «Меридиан-1700ТС») с доступом в багажник через подъемное стекло. Позже появились модифицированные версии С2 и С3, причем последняя представляла собой полностью функциональный автомобиль.

Несмотря на проработку проекта, попытки найти зарубежного партнера — рассматривались варианты от Citroën BX и Fiat Tipo до сотрудничества с Porsche — не увенчались успехом. В результате десятилетняя работа над собственными перспективными моделями не дала практического результата.

В сложившихся условиях Министерство автомобильной промышленности потребовало создать переднеприводную модель, ориентируясь на французскую Simca 1307. Так появился «Москвич-2141», но это уже совсем другая история.