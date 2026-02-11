Какие автомобили «Москвич» могли изменить отечественный автопром, но так и не попали на конвейер

11 февраля 2026, 20:42
Неизвестные «Москвичи»: забытые прототипы и несбывшиеся проекты завода МЗМА
Неизвестные «Москвичи»: забытые прототипы и несбывшиеся проекты завода МЗМА
История марки «Москвич» полна неожиданных поворотов: от амбициозных прототипов до уникальных модификаций, которые так и не увидели свет. Почему перспективные разработки остались в прошлом и как это повлияло на развитие завода - в нашем материале.
История завода МЗМА - это не только череда серийных моделей, но и целый пласт забытых идей, которые могли бы изменить облик советского автопрома. Каждый новый проект рождался в атмосферных исследованиях и экспериментах, но далеко не все из них дошли до массового производства. Именно эти неосуществимые замыслы и прототипы вызывают особый интерес: они отражают амбиции, ограничения и дух времени.
В конце 1946 года на конвейер встал «Москвич-400» — по сути, копия довоенного Opel Kadett. Однако планы завода были гораздо шире: на базе этой платформы были задуманы разработки семейства машин, причем более разнообразные, чем в немецком оригинале. Вскоре появились кабриолет «Москвич-400-420А» и фургон «Москвич-400-422» с панелями кузова, собранного на коммерческом шасси. На этом эксперименты не закончились.
Универсалы и пикапы: упущенные возможности
Одной из самых перспективных разработок мог бы стать универсал «Москвич-400-421» в модном тогда стиле woodie. Было построено несколько опытных образцов с разными вариантами дверей - как распашными, так и открывающимися вперед. Эти машины активно использовались в испытательных пробегах, но до серийного производства дело не дошло. Универсал так и остался «хозяйкой» - машина сопровождения для заводских нужд.
Не сложилась судьба и у пикапа «Москвич-400-420Б». Завод не выпускал товарные пикапы переднеприводного «Москвича-2335», ограничиваясь служебными машинами для внутренних перевозок. Те редкие пикапы, которые встречались на улицах, были результатом творчества авторемонтных мастерских, а не заводских цехов. Даже если британские импортеры переделывать фургоны в пикапы в 1970-х годах, они не имели отношения к отдельным проектам МЗМА.
Эксперименты с разработкой и оборудованием
С конца 1940-х годов завод начал работу над рестайлинговыми прототипами: менялись крылья, форма передней и задней частей, появились новые моторы. Однако модернизация платформы 400-й серии не могла решить все проблемы. В итоге усилия переключились на создание принципиально нового автомобиля, который впоследствии стал известен как «Москвич-402».
Пятидесятые и шестидесятые годы стали временем бурного роста и экспериментов. МЗМА запускал новые модели, осваивал полноприводные версии, работал над спортивными модификациями. В 1957 году появился компактный заднемоторный «Москвич-444», который в итоге стал серийным ЗАЗ-965. В том же году был создан девятиместный микроавтобус «Москвич-А9» с новым 45-сильным мотором и четырехступенчатой коробкой передачи. Несмотря на успешные испытания, завод не смог освоить еще одну столь отличающуюся от мировой модели - приоритет был отдан другим проектам, а нишу микроавтобусов занял рижский РАФ.
Внедорожники и родстеры: амбиции и реальность
Особое место в истории занимает попытка создать компактный полноприводный внедорожник. По призыву Хрущева сделать автомобиль для колхозников, МЗМА разработал «Москвич-415» — рамную машину с короткой базой, 45-сильным мотором и раздаточной коробкой, позаимствованной у ГАЗ-М73. Первые образцы напоминали американские Willys. Испытания проходили успешно, однако в начале 1960-х заводу пришлось завершить выпуск серийных полноприводных моделей из-за нехватки производственных мощностей. Позже проект дорабатывался: появилась версия «Москвич-416» с закрытым кузовом и более мощным двигателем, но интерес к нему угас уже в перестроечные годы.
Не менее интересна история с созданием родстера. После того как Хрущеву подарили во Франции заднемоторный Renault Floride, на МЗМА загорелись идеец сделать нечто подобное. Так появился «Москвич-408 Турист» — два прототипа с открытым кузовом и форсированным мотором. Рассматривалась даже возможность установки системы впрыска топлива. Машину планировали показать Брежневу и запустить мелкосерийное производство, но проект так и остался на стадии опытных образцов.
Прототипы 1970-х: шаг вперед и разочарование
С появлением «Москвича-412» для завода начался новый этап: впервые встал вопрос о создании модели классом выше, при этом перед конструкторами стояла задача сохранить узнаваемые черты марки. Внутри коллектива разгорелся конфликт между инженерами и дизайнерами, что, однако, способствовало росту профессионализма специалистов и повышению уровня их подготовки.
В этот период были построены прототипы серии 3-5, оснащенные форсированными двигателями и экспериментальными коробками передач. В 1975 году появился «Москвич-3-5-6» — модель с 1,7-литровым мотором мощностью 96 л.с. и автоматической трансмиссией Borg Warner. Отдельные решения, примененные в этом прототипе, впоследствии перешли на серийный «Москвич-2140».
В середине 1970-х завод продолжил эксперименты с новыми типами кузова. Был создан макет хэтчбека «Дельта», а затем собраны три образца модели «Москвич-С1» (также известной как «Меридиан-1700ТС») с доступом в багажник через подъемное стекло. Позже появились модифицированные версии С2 и С3, причем последняя представляла собой полностью функциональный автомобиль.
Несмотря на проработку проекта, попытки найти зарубежного партнера — рассматривались варианты от Citroën BX и Fiat Tipo до сотрудничества с Porsche — не увенчались успехом. В результате десятилетняя работа над собственными перспективными моделями не дала практического результата.
В сложившихся условиях Министерство автомобильной промышленности потребовало создать переднеприводную модель, ориентируясь на французскую Simca 1307. Так появился «Москвич-2141», но это уже совсем другая история.
Похожие материалы Moskvich
-
28.07.2019, 12:24
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Сейчас уже немногие помнят, что в основе некоторых советских машин лежали разработки зарубежных автопроизводителей. Одним из самых известных опытов сотрудничества отечественных и иностранных инженеров стал первый в СССР «народный» автомобиль ВАЗ-2101. Но советский автопром знал и другие примеры. Читать далее
-
11.02.2026, 20:58
Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках
В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:50
Редкий универсал Edsel Bermuda 1958 года: единственный шанс на восстановление
Edsel Bermuda 1958 года - редкий универсал, выпускавшийся всего один год. Необычный дизайн, мощный V8 и ограниченный тираж делают его желанным трофеем для ценителей классики. Сейчас этот экземпляр нуждается в полном восстановлении.Читать далее
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:57
Редкий Ford Falcon Delivery 1965 года: найден без ржавчины после десятилетий простоя
В США обнаружили необычный Ford Falcon Sedan Delivery 1965 года - один из последних панельных универсалов марки. Машина сохранилась без ржавчины, что большая редкость для таких авто, и теперь проходит восстановление. Эксперты отмечают уникальность этой находки.Читать далее
-
11.02.2026, 19:48
Неофициальный Ferrari SWB Tributo: взгляд в будущее лимитированной серии Icona
Виртуальный проект Ferrari SWB Tributo от молодого дизайнера вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки. Почему этот концепт может стать новым этапом для лимитированной серии Icona и чем он отличается от современных моделей Ferrari - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:29
Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России
Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Moskvich
-
28.07.2019, 12:24
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Сейчас уже немногие помнят, что в основе некоторых советских машин лежали разработки зарубежных автопроизводителей. Одним из самых известных опытов сотрудничества отечественных и иностранных инженеров стал первый в СССР «народный» автомобиль ВАЗ-2101. Но советский автопром знал и другие примеры. Читать далее
-
11.02.2026, 20:58
Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках
В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:50
Редкий универсал Edsel Bermuda 1958 года: единственный шанс на восстановление
Edsel Bermuda 1958 года - редкий универсал, выпускавшийся всего один год. Необычный дизайн, мощный V8 и ограниченный тираж делают его желанным трофеем для ценителей классики. Сейчас этот экземпляр нуждается в полном восстановлении.Читать далее
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
11.02.2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:57
Редкий Ford Falcon Delivery 1965 года: найден без ржавчины после десятилетий простоя
В США обнаружили необычный Ford Falcon Sedan Delivery 1965 года - один из последних панельных универсалов марки. Машина сохранилась без ржавчины, что большая редкость для таких авто, и теперь проходит восстановление. Эксперты отмечают уникальность этой находки.Читать далее
-
11.02.2026, 19:48
Неофициальный Ferrari SWB Tributo: взгляд в будущее лимитированной серии Icona
Виртуальный проект Ferrari SWB Tributo от молодого дизайнера вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки. Почему этот концепт может стать новым этапом для лимитированной серии Icona и чем он отличается от современных моделей Ferrari - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:29
Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России
Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее