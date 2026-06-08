Три завода, о которых мало кто слышал - уникальные машины и их судьба

Неизвестные российские автозаводы: редкие модели и забытые бренды

В России есть автозаводы, которые не стали знаменитыми, но продолжают выпускать технику для коммунальных, строительных и военных нужд. Их разработки остаются в тени, хотя некоторые модели удивляют практичностью и инженерными решениями. Почему эти предприятия до сих пор важны для страны - в нашем материале.

В России есть автозаводы, которые не стали знаменитыми, но продолжают выпускать технику для коммунальных, строительных и военных нужд. Их разработки остаются в тени, хотя некоторые модели удивляют практичностью и инженерными решениями. Почему эти предприятия до сих пор важны для страны - в нашем материале.

В автомобильной промышленности есть предприятия, которые редко обращают внимание на новости, но продолжают работать. На фоне известных гигантов, таких как АвтоВАЗ или КамАЗ, эти заводы остаются в тени, однако их вклад в развитие отраслей и обеспечение различных сфер экономики сложно переоценить.

«Чайка-сервис» из Нижнего Новгорода — пример такого завода. Основанный в 1993 году, он специализируется на выпуске спецтехники для коммунальных служб, дорожных организаций, нефтегазовой и строительной отрасли. Предприятие производит машины на шасси ГАЗ, «Урал», Mitsubishi и других марок, а также выпускает пожарные автомобили и технику для аэропортов. Среди интересных решений — двухэтажный автовоз на базе ГАЗ-33106 с гидравлической лебедкой и самосвал Hyundai HD-78 с семиместной кабиной, где использовались итальянские комплектующие.

Брянский автомобильный завод (БАЗ) — ещё один малоизвестный игрок, который с 1958 года производит колёсные шасси и тягачи высокой проходимости для гражданских и военных нужд. Завод начинался как филиал ЗИЛа, но быстро стал самостоятельным предприятием с собственным конструкторским бюро. Среди моделей — БАЗ-69099 (шасси под оборудование массой до 40 тонн), БАЗ-64031 (тягач для автопоездов-трубовозов) и БАЗ-6403 (седельный тягач для сложных условий).

ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР), ранее известное как УАМЗ, было основано в 1967 году и долгое время поставляло комплектующие для ЗИЛ. Позже завод освоил выпуск собственных моделей, а также крупноузловую сборку китайских Geely и Great Wall. В 2010 году предприятие признано банкротом, но попытки возродить производство продолжаются. Среди уникальных разработок — бронеавтомобиль УАМЗ-5313 «Колун», армейский внедорожник УАМЗ-4901 «Торос» и дальнобойный тягач УАМЗ «Буран» на базе ЗИЛ-130 с мощным дизелем.

Такие заводы, как «Чайка-сервис», БАЗ и АМУР, продолжают играть важную роль в обеспечении специализированной техникой, несмотря на ограниченную известность. Их продукция востребована там, где крупные производители не всегда могут предложить нужные решения. Кроме того, подобные предприятия часто становятся площадкой для развития нестандартных инженерных идей и внедрения международных технологий в российских условиях. Это обеспечивает дополнительную гибкость для отрасли и позволяет сохранять уникальные технологии внутри страны.

Интересно, что даже на фоне массового интереса к крупным брендам российские автолюбители всё чаще обращают внимание на редкие и малоизвестные модели. Например, при выборе между машинами из разных стран, как это происходит с Mazda CX-5, многие учитывают не только цену, но и особенности сборки, которые подробно рассматриваются в материале о японском подходе .