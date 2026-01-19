Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 11:08

Какие секреты скрывают культовые бренды – неожиданные открытия и провалы

Неизвестные страницы Volvo, Renault и Jaguar: забытые эксперименты и тайные проекты автогигантов

В истории Volvo, Renault и Jaguar есть эпизоды, о которых мало кто слышал. Неожиданные концепты, рискованные эксперименты и тайные разработки. Эти факты меняют взгляд на привычные бренды.

Когда речь заходит о Volvo, Renault или Jaguar, в памяти всплывают узнаваемые силуэты, громкие премьеры и легендарные модели. Но за фасадом привычных историй скрываются малоизвестные эпизоды, которые способны удивить даже знатоков. Именно такие моменты формируют подлинный характер автомобильных марок, раскрывая их с неожиданной стороны.

В 1976 году Volvo приняла вызов, который мог бы показаться странным для консервативного шведского бренда. Музей современного искусства Нью-Йорка предложил автопроизводителям представить свое видение городского такси будущего. Ответ Volvo — концепт City Taxi — оказался на удивление смелым. Высокая посадка, сдвижная боковая дверь, усиленная кабина и зоны деформации — все это было рассчитано на безопасность и удобство пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями. Машина выглядела как гость из завтрашнего дня, а ее практичность и ремонтопригодность были продуманы до мелочей. Такой подход опередил свое время и стал предвестником современных дискуссий о городской мобильности.

Но это не единственный неожиданный шаг Volvo. В 1957 году компания выпустила компактный караван-прицеп, который можно было сложить и трансформировать. Двойные фанерные стенки, алюминиевые детали, масса всего 320 кг — и все это в заводском исполнении. Было произведено всего 53 экземпляра, и сегодня ни один из них не найден. Этот проект был попыткой расширить границы привычного клиентского опыта, предложив не просто автомобиль, а целый дом на колесах для путешествий. В 50-х годах подобное решение выглядело почти фантастикой.

История Renault тоже хранит свои тайны. В годы оккупации Франции инженеры компании, рискуя всем, тайно работали над новым легковым автомобилем. Официально заводы выпускали только технику для армии, но группа энтузиастов под руководством Фернана Пикара и Шарля-Эдмона Серре не смирилась с этим. Они создали проект 106E — будущий Renault 4CV, замаскировав его под модернизацию старой модели. Инженеры понимали: после войны стране понадобится доступная и простая машина. Заднемоторная компоновка, лаконичный кузов и экономичность стали основой будущего успеха. Первый прототип окрасили в желтый камуфляж — краску, оставшуюся от военных заказов. Так родился «кусок масла», который после войны стал настоящим символом новой Франции и первым французским автомобилем-миллионником.

Фото: emperornie / commons.wikimedia.org

Но Renault не всегда ассоциировался с массовыми моделями. В 1920-х марка воплощала роскошь и мощь. Флагманский 40 CV был огромным, тяжелым и невероятно престижным. Его 9,1-литровый двигатель поражал воображение. Для демонстрации возможностей компания построила облегченный гоночный вариант, который в 1926 году установил пять мировых рекордов скорости. Средняя скорость почти 191 км/ч для трехтонного автомобиля — результат, который и сегодня вызывает уважение.

Jaguar тоже не обошелся без сюрпризов. В 1967 году британская газета The Daily Telegraph решила создать идеальный автомобиль и обратилась к Bertone. Итальянское ателье получило шасси и двигатель от Jaguar E-Type, а молодой дизайнер Марчелло Гандини нарисовал уникальный кузов. Так появился единственный в своем роде Jaguar Pirana. Его формы позже легли в основу Lamborghini Espada, а сам автомобиль стал мостом между британской и итальянской школами дизайна. Спустя десятилетия Pirana был восстановлен и продан на аукционе за внушительную сумму.

Фото: Jaguar

Но, пожалуй, самая драматичная история связана с Jaguar XJ220. Этот суперкар начинался как мечта группы инженеров, работавших по ночам. Концепт с V12 и полным приводом произвел фурор, но серийная версия лишилась многих амбициозных решений. Вместо V12 — V6, вместо полного привода — задний. Поклонники были в шоке, сотни заказов отменили, а некоторые клиенты даже подали в суд. Несмотря на это, XJ220 стал самым быстрым серийным автомобилем своего времени, но его производство завершилось на 281 экземпляре. История XJ220 — это взлет, разочарование и короткая вспышка славы.

Каждый из этих эпизодов — не просто любопытная деталь, а часть большой мозаики, из которой складывается настоящее лицо бренда. А какой из этих фактов удивил вас больше всего?

Упомянутые марки: Renault, Jaguar, Volvo
