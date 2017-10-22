22 октября 2017, 18:26

Неизвестный поджег Kia Ceed, принадлежащую тренеру по биатлону

В городе Димитровграде Ульяновской области неизвестные разбили и, бросив бутылку с бензином в салон, подожги автомобиль Kia Ceed. По информации очевидцев, легковушку тушили всем двором и успели ликвидировать возгорание еще до приезда пожарного наряда.
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Пикантность происшествия заключается в том, что Kia принадлежала Заслуженному тренеру России по биатлону Алексею Михайловичу Репину. На машине он возил детей по другим городам на соревнования. Как говорят знакомые тренера, Репин более 35 лет работает с детьми, «никому ничего не сделал и совершенно не заслужил этого».

«Люди, пожалуйста, отзовитесь! Может быть, в соседних дворах у кого-то работал видеорегистратор, или кто то еще был на улице. Вдруг кто -то видел в окно. Или есть хоть какая-то малейшая информация. Пишите, пожалуйста» , — сообщила одна из знакомых тренера. В настоящее время пострадавший и его сторонники пытаются найти свидетелей преступления и видео с камер наблюдения.

«Выражаем особую благодарность молодому человеку, который бежал за преступником и почти догнал его. Уверены, многие испугались бы вовсе. К сожалению, машина сгорела полностью, а виновному удалось скрыться».

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Неизвестный поджег Kia Ceed, принадлежащую тренеру по биатлону
{{material_118328}} Пикантность происшествия заключается в том, что Kia принадлежала Заслуженному тренеру России по биатлону Алексею Михайловичу Репину. На машине он возил детей по другим городам на соревнования. Как говорят знакомые тренера, Репин более 35 лет работает с детьми, «никому ничего не сделал и совершенно не заслужил этого».«Люди, пожалуйста, отзовитесь! Может быть, в соседних дворах у кого-то работал видеорегистратор, или кто то еще был на улице. Вдруг кто -то видел в окно. Или есть хоть какая-то малейшая информация. Пишите, пожалуйста» , — сообщила одна из знакомых тренера. В настоящее время пострадавший и его сторонники пытаются найти свидетелей преступления и видео с камер наблюдения.«Выражаем особую благодарность молодому человеку, который бежал за преступником и почти догнал его. Уверены, многие испугались бы вовсе. К сожалению, машина сгорела полностью, а виновному удалось скрыться».
2017-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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