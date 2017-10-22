22 октября 2017, 18:26
Неизвестный поджег Kia Ceed, принадлежащую тренеру по биатлону
В городе Димитровграде Ульяновской области неизвестные разбили и, бросив бутылку с бензином в салон, подожги автомобиль Kia Ceed. По информации очевидцев, легковушку тушили всем двором и успели ликвидировать возгорание еще до приезда пожарного наряда.
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«Люди, пожалуйста, отзовитесь! Может быть, в соседних дворах у кого-то работал видеорегистратор, или кто то еще был на улице. Вдруг кто -то видел в окно. Или есть хоть какая-то малейшая информация. Пишите, пожалуйста» , — сообщила одна из знакомых тренера. В настоящее время пострадавший и его сторонники пытаются найти свидетелей преступления и видео с камер наблюдения.
«Выражаем особую благодарность молодому человеку, который бежал за преступником и почти догнал его. Уверены, многие испугались бы вовсе. К сожалению, машина сгорела полностью, а виновному удалось скрыться».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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