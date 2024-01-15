Нелегального таксиста отправили в колонию за смерть ребенка
Дальше версия следствия и показания водителя расходятся. Водитель утверждает, что ехал во втором слева ряду КАД со скоростью 80 – 85 км/ч и, несмотря на крики пассажирки немедленно остановиться, не стал этого делать, а включил правый указатель поворота и начал смещаться к правому краю проезжей части. Но не успел он перестроиться и в третий слева ряд, как машина получила сильный удар сзади, и водитель потерял сознание. В Ford врезалась Toyota Venza. По версии таксиста, водитель кроссовера не соблюдал дистанцию, не тормозил и ехал на машине с неисправными тормозами.
Следствие установило, что первоначальная скорость Ford Fusion была минимум на 10 км/ч выше, а, заметив пробой колеса, водитель остановился во втором слева ряду. При этом он не включил аварийную сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки. У водителя Toyota Venza не было технической возможности остановиться, когда он увидел перед собой Ford. В результате, маленький пассажир такси погиб на месте ДТП от сочетанной тупой травмы тела.
Суд встал на сторону следствия и признал водителя Ford виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ и приговорил его к лишению свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на 2,5 года.
-
09.09.2020, 00:01
В Петербурге угнали автомобиль со спящими пассажирами
В центре Петербурге произошел курьезный случай. Ранним утром злоумышленник угнал припаркованный автомобиль, не заметив, что на заднем сидении мирно спят двое мужчин.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
16.01.2024, 12:40
Стало известно, какая судьба ждет непроданные дилерами автомобили
Одни автомобили разбирают как горячие пирожки, другие могут задержаться на складах дилеров на несколько месяцев и даже дольше. В такой ситуации у дилера есть как минимум четыре возможных варианта действий.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
09.09.2020, 00:01
В Петербурге угнали автомобиль со спящими пассажирами
В центре Петербурге произошел курьезный случай. Ранним утром злоумышленник угнал припаркованный автомобиль, не заметив, что на заднем сидении мирно спят двое мужчин.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
16.01.2024, 12:40
Стало известно, какая судьба ждет непроданные дилерами автомобили
Одни автомобили разбирают как горячие пирожки, другие могут задержаться на складах дилеров на несколько месяцев и даже дольше. В такой ситуации у дилера есть как минимум четыре возможных варианта действий.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
- 747 000 РFord Fusion 2008 в Москве
- 1 950 000 РFord Fusion 2020 в Москве
- 2 150 000 РFord Fusion (North America) 2020 в Москве
- 759 000 РFord Fusion 2007 в Москве
- 1 598 000 РFord Fusion (North America) 2020 в Москве
- 779 000 РFord Fusion 2008 в Москве
- 1 530 000 РFord Fusion (North America) 2017 в Москве
- 449 000 РFord Fusion 2006 в Москве
- 459 000 РFord Fusion 2006 в Москве
- 895 000 РFord Fusion 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий