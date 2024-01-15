Нелегального таксиста отправили в колонию за смерть ребенка

Ранее мы писали Суд оштрафовал Ford на 1,7 млрд долларов за аварию 8-летней давности Суд присяжных в США вынес вердикт по делу о смертельной аварии с пикапом Ford F-250, произошедшей в апреле ... Читать далее

Трагедия на петербургской КАД произошла еще в начале марта 2021 года. Водитель Ford Fusion подрабатывал в такси «Сити Мобил», не имея соответствующей лицензии. Днем 6 марта он ехал по КАД по направлению к Пулковскому шоссе и вез на заднем сидении женщину с 9-летним ребенком, пишет Мойка78 . Оба пассажира были пристегнуты штатными ремнями безопасности. Внезапно у машины лопнуло левое переднее колесо и ее стало вести влево.

Дальше версия следствия и показания водителя расходятся. Водитель утверждает, что ехал во втором слева ряду КАД со скоростью 80 – 85 км/ч и, несмотря на крики пассажирки немедленно остановиться, не стал этого делать, а включил правый указатель поворота и начал смещаться к правому краю проезжей части. Но не успел он перестроиться и в третий слева ряд, как машина получила сильный удар сзади, и водитель потерял сознание. В Ford врезалась Toyota Venza. По версии таксиста, водитель кроссовера не соблюдал дистанцию, не тормозил и ехал на машине с неисправными тормозами.

Следствие установило, что первоначальная скорость Ford Fusion была минимум на 10 км/ч выше, а, заметив пробой колеса, водитель остановился во втором слева ряду. При этом он не включил аварийную сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки. У водителя Toyota Venza не было технической возможности остановиться, когда он увидел перед собой Ford. В результате, маленький пассажир такси погиб на месте ДТП от сочетанной тупой травмы тела.

Суд встал на сторону следствия и признал водителя Ford виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ и приговорил его к лишению свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на 2,5 года.

Упомянутые модели: Ford Fusion

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах