Нелегальные гонки в Японии: 10 фактов, о которых вы не знали
Фейковое членство в автоклубе могло стоить вам машины
Для страны самураев честь и этика не пустой звук, это касалось и членства в клубе нелегальных гонщиков. До 1999 года самым знаменитым подпольным гоночным клубом был Midnight Club. В период его расцвета члены клуба клеили на бампера своих машин особые наклейки, чтобы узнавать друг друга на дороге. Об этом прознали какие-то позеры и решили прилепить такие же наклейки на свои машины. Чаще всего такие машины находили изуродованными до состояния утильсырья, а некоторые просто сжигали.
Слабакам здесь не место
Если ваша машина не способна разогнаться минимум до 260 км/ч, то в клубе вам не место. В Midnight Club не было ни единого члена с машиной, медленнее этого порога скорости. Сегодня ничего не изменилось – пороговая скорость все та же. Но даже при отсутствии жесткого требования со стороны клуба, соваться на уличные гонки с более медленной машиной просто глупо. Большинство современных гонщиков способны разгонять свои машины до гораздо более впечатляющих цифр на спидометре.
Взаимоуважение с полицией
Вряд ли в какой-то еще стране мира служители закона и правонарушители относятся друг к другу с подобным уважением. В случае с Midnight Club все было просто – его члены никогда не были связаны с какой-либо преступной деятельностью, кроме участия в нелегальных гонках. Несмотря на образ стритрейсеров в Форсаже, члены гоночных клубов Японии не имеют ничего общего с якудзой.
Свой кодекс чести
У членов Midnight Club был собственный кодекс чести, это еще одна причина взаимоуважения с полицией. Создание правил этики и морали для гонщиков – одно из главных достижений Midnight Club. Конечно, члены клубов нарушают правила дорожного движения и закон о модификации автомобилей. Зато любой член автоклуба будет моментально исключен из него, если его уличат в какой-то преступной деятельности иного плана.
Полиция до сих пор не знает имен членов Midnight Club
Этот клуб прекратил свое существование в результате трагедии, тогда в страшной аварии погибло 7 человек. Но до сих пор никто из полиции не смог узнать имен гонщиков, причастных к той аварии, как и другие имена бывших членов клуба. Некие анонимные источники рассказали журналистам, что спустя 20 с лишним лет большинство бывших гонщиков ведут обычную жизнь, кто-то открыл собственную автомастерскую, а некоторые даже работают в компаниях с мировым именем – Honda и Toyota.
Полиция стала активно преследовать гонщиков с конца 90-х
После той самой страшной аварии с участием Midnight Club в 1999 году, полиция взялась за нелегальные гонки с особым рвением. То, что фильмы франшизы «Форсаж» стали популяризировать уличные гонки, только подливало масла в огонь и заставляло японскую полицию усиливать меры. На сегодня автострады Токио оснащены не только дорожными камерами, но и сканерами номерных знаков и фиксаторами скорости. К тому же правительство серьезно ужесточило штрафы за нелегальный тюнинг автомобилей. Надо отметить, что и гонщики не сидели сложа руки, они тоже технически совершенствовались. Например, теперь они применяют особую систему, которая во время движения машины делает их номера неразборчивыми для камер и сканеров.
Пустой треп удел американцев, а не японцев
Во всех голливудских фильмах стритрейсеры обязательно обмениваются оскорблениями или просто несут какую-то чушь прямо перед стартом. Такой образ гонщиков прочно засел в головах многих, вот только с японскими стритрейсерами он не имеет ничего общего. Для них честь и уважение к сопернику в состязании превыше всего. И потом, за них говорят машины.
Кандзодзоку главная лига Осаки
В японском городе Осака есть собственная высшая лига уличных гонок – называется она Кандзодзоку. Никто не знает точного числа ее членов, но именно они являются целью №1 для местной дорожной полиции. Но они остаются практически неуловимы, т.к. редко гоняют по улицам города и всегда делают это только ночью. Основными трассами для Кандзодзоку являются пригородные магистрали, где не особо густонаселенные районы. Так существенно снижен риск того, что случайные люди окажутся жертвами аварии.
У машины должно быть имя
Говорят, ходить на судне без названия дурная примета. Обычно все машины, принимающие участие в нелегальных гонках, имеют не только название модели, но собственное прозвище. Одной из самых известных остается «Черная птица» (Blackbird), это очень сильно модифицированный Porsche 911 Turbo, принадлежавший члену Midnight Club. По сей день никто не знает имени ее водителя и владельца.
Японские гонщики враждуют с бандами мотоциклистов
Басодзоку – еще одна полукриминальная субкультура Японии, причем весьма многочисленная. В 2009 году к ней относилось более 40 тыс. байкеров. Та самая авария, из-за которой прекратил свое существование Midnight Club, технически не была связана с его членами. Виновниками аварии, унесшей жизни семи человек, были мотогонщики басодзоку. В отличие от гоночных автоклубов Японии, у банд басодзоку вполне себе криминальная деятельность, они известны своей жестокостью и преступными выходками.
Узнав, что поблизости Midnight Club проводит свою гонку, некоторые участники басодзоку решили начать их преследование. В результате несколько байкеров и гонщиков Midnight Club погибли на месте или получили смертельные ранения. Самый знаменитый в Японии автоклуб прекратил существование, а японские стритрейсеры никогда не простят басодзоку содеянного. Эти банды байкеров и сегодня остаются наименее уважаемыми преступными группировками страны.
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