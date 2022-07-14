Нелегальных таксистов за минувшие полгода стало больше. Эксперты винят в том санкции
Фото из архива 110km.ru
И все это не от хорошей жизни: за это время в стране выросли цены на все «автомобильное» - запчасти, шины, топливо, конечно же, сами транспортные средства. Это вынуждает водителей не продлевать разрешения на официальную работу в такси, а, значит, банально переходить в разряд нелегалов – «момбить» у аэропортов, ж/д вокзалов, ресторанов и прочих «злачных» мест .
В Общественном совете по развитию такси говорят, что таксопарки намеренно теряют официальное разрешение на работу, дабы «уйти в тень». Есть и такие, кто распродают свои автомобили, закрываются или начинают сдавать машины в аренду, становясь, по сути, прокатными сервисами.
Как утверждают специалисты, переход таксистов в теневой сектор может привести к снижению уровня оказания сервисных услуг. За этим, как ниточка за иголочкой, могут потянуться и другие проблемы - рост количества криминальных ситуаций и аварийности, поскольку контроля за техническим состоянием машин с шашечками уже не будет.
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Заблудившиеся беспилотные такси парализовали движение
Месяц назад в Сан-Франциско запустили первый коммерческий сервис беспилотного такси. Но технология еще далека от совершенства. На днях более дюжины роботакси Cruise случайно собрались вместе и заблокировали улицу.Читать далее
-
25.06.2022, 12:46
Спасаясь от пассажира-рецидивиста, водитель выпрыгнул из такси на ходу
Данный случай имел место в Омской области. 36-летний мужчина, проживающий в рабочем поселке Таврическое, промышлял на хлеб тем, что «бомбил» на своем стареньком VW Passat. В общем, ничего оригинального – как все. Читать далее
-
24.06.2022, 14:27
ГИБДД откроет доступ к данным злостных нарушителей
С 1 июля 2022 года в России заработает новый онлайн-сервис МВД под названием «Витрина данных», в ней среди прочего будет содержаться информация о злостных нарушителях правил дорожного движения.Читать далее
-
11.06.2022, 18:44
Cудимым за тяжкие преступления запрещено работать в такси
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Этой категории незаконопослушных граждан отныне не светит работа водителями автобусов и трамваев.Читать далее
-
31.05.2022, 15:15
Смертельная авария с Range Rover и такси вызвала споры в соцсетях: кто виноват (видео)
Трагедия произошла днем во вторник, 31 мая на одном из московских перекрестков. Как сообщили в столичной Госавтоинпекции, водитель внедорожника Range Rover не справился с управлением, выехал на тротуар и насмерть сбил женщину.Читать далее
-
18.05.2022, 08:21
В Грозном назвали имя лучшего таксиста России
На чеченском автодроме «Крепость Грозная» завершился финальный этап всероссийского конкурса водительского мастерства среди таксистов. За победу боролись 24 участника со всей страны. Лучшим стал петербуржец.Читать далее
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