Нелегальных таксистов за минувшие полгода стало больше. Эксперты винят в том санкции

И все это не от хорошей жизни: за это время в стране выросли цены на все «автомобильное» - запчасти, шины, топливо, конечно же, сами транспортные средства. Это вынуждает водителей не продлевать разрешения на официальную работу в такси, а, значит, банально переходить в разряд нелегалов – «момбить» у аэропортов, ж/д вокзалов, ресторанов и прочих «злачных» мест .

В Общественном совете по развитию такси говорят, что таксопарки намеренно теряют официальное разрешение на работу, дабы «уйти в тень». Есть и такие, кто распродают свои автомобили, закрываются или начинают сдавать машины в аренду, становясь, по сути, прокатными сервисами.

Как утверждают специалисты, переход таксистов в теневой сектор может привести к снижению уровня оказания сервисных услуг. За этим, как ниточка за иголочкой, могут потянуться и другие проблемы - рост количества криминальных ситуаций и аварийности, поскольку контроля за техническим состоянием машин с шашечками уже не будет.

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