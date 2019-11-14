14 ноября 2019, 15:10
Неликвид: эксперты рассказали, от каких автомобилей сложнее избавиться
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Фото: carakoom.com
При покупке очередного автомобиля надо учитывать совокупность факторов, в том числе и востребованность на вторичном рынке. Одни автомобили всегда в цене и пользуются стабильным спросом независимо от возраста. Другие перепродать будет крайне трудно.
Фото: drom.ru
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При выборе автомобиля важно учитывать фактор спроса на него при перепродаже. Если машина по какой-либо причине ...Читать далее
Закономерно не пользуются особым спросом автомобили малоизвестных в России брендов, например, Alfa Romeo или Chrysler. Какими бы стильными или надежными они ни были, отсутствие дилерских центров и запчастей отпугнет большинство покупателей. С настороженностью смотрят россияне на французские и китайские машины. Эти марки, что называется, на любителя.
Красивый, но непрактиный трехдверный хэтчбек продать будет на порядок сложнее, чем компактный кроссовер или обычный седан. Имеет значение и цвет автомобиля. Проще всего продать машину классического оттенка: черного, серебристого или белого. Охотников купить розовый автомобиль найдется немного.
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