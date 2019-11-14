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14 ноября 2019, 15:10

Неликвид: эксперты рассказали, от каких автомобилей сложнее избавиться

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Фото: carakoom.com
При покупке очередного автомобиля надо учитывать совокупность факторов, в том числе и востребованность на вторичном рынке. Одни автомобили всегда в цене и пользуются стабильным спросом независимо от возраста. Другие перепродать будет крайне трудно.
Неликвид эксперты рассказали от каких автомобилей сложнее избавиться

Фото: drom.ru

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Маленькие автомобили с компактными 1,0-литровыми турбомоторами очень популярны в Европе. В России, напротив, интерес к таким машинам стремится к нулю, уверены журналисты «Автовзгляда». Наши соотечественники предпочитают классические «атмосферники», пусть даже не отличающиеся выдающейся мощностью. Турбомоторы ценятся с рабочим объемом минимум 2 литра и более. Так же в России с недоверием относятся к роботизированным коробкам передач: DSG-7 (индекс DQ200) концерна Volkswagen, PowerShift от Ford и 7DCT от Hyundai / Kia. 

Закономерно не пользуются особым спросом автомобили малоизвестных в России брендов, например, Alfa Romeo или Chrysler. Какими бы стильными или надежными они ни были, отсутствие дилерских центров и запчастей отпугнет большинство покупателей. С настороженностью смотрят россияне на французские и китайские машины. Эти марки, что называется, на любителя.

Красивый, но непрактиный трехдверный хэтчбек продать будет на порядок сложнее, чем компактный кроссовер или обычный седан. Имеет значение и цвет автомобиля. Проще всего продать машину классического оттенка: черного, серебристого или белого. Охотников купить розовый автомобиль найдется немного.


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Неликвид: эксперты рассказали, от каких автомобилей сложнее избавиться
{{material_127645}}Маленькие автомобили с компактными 1,0-литровыми турбомоторами очень популярны в Европе. В России, напротив, интерес к таким машинам стремится к нулю, уверены журналисты «Автовзгляда». Наши соотечественники предпочитают классические «атмосферники», пусть даже не отличающиеся выдающейся мощностью. Турбомоторы ценятся с рабочим объемом минимум 2 литра и более. Так же в России с недоверием относятся к роботизированным коробкам передач: DSG-7 (индекс DQ200) концерна Volkswagen, PowerShift от Ford и 7DCT от Hyundai / Kia. Закономерно не пользуются особым спросом автомобили малоизвестных в России брендов, например, Alfa Romeo или Chrysler. Какими бы стильными или надежными они ни были, отсутствие дилерских центров и запчастей отпугнет большинство покупателей. С настороженностью смотрят россияне на французские и китайские машины. Эти марки, что называется, на любителя.Красивый, но непрактиный трехдверный хэтчбек продать будет на порядок сложнее, чем компактный кроссовер или обычный седан. Имеет значение и цвет автомобиля. Проще всего продать машину классического оттенка: черного, серебристого или белого. Охотников купить розовый автомобиль найдется немного.
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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