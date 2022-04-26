Немцы чуть не посадили чешского миллионера в тюрьму: он гнал со скоростью более 417 км/ч
Фото: autoevolution.com
После просмотра ролика у прокуратуры возникли вопросу к «гонщику». Поскольку на автобане нет ограничений, ему не могли предъявить обвинение в превышении скорости. Тогда миллионера обвинили в незаконных гонках и безрассудном вождении. Ему грозил внушительный штраф и даже реальный тюремный срок – от 2 до 7 лет. Но ни того, ни другого прокурорам доказать не удалось. Гонялся Радим Пассер разве что сам с собой, а также действительно принял все меры предосторожности. Он подобрал наилучшее время и условия, чтобы тестовый заезд прошел без происшествий.
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