5 июня 2019, 06:49

Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей

  • 5215
  • 0
Две трети немецких водителей считают использование некогда привычных автомобильных ключей анахронизмом, который приносит неудобство в пользовании. Опрос был проведен во второй половине января текущего года и коснулся 1046 респондентов в широкой возрастной вилке от 18 до 69 лет.
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Согласно данным Института маркетинговых исследований Puls, автомобилисты в возрасте до 40 лет и те, кто находится за рулём автомобиля много времени, ссылаются на негативный опыт использования обычных автоключей. Другими словами, люди не знают, куда деть эти самые ключи (45% опрошенных).
 
Ранее мы писали
Пытливый ум россиянина знает, что в недавней рестроспективе на территории России функционировало 3 предприятия ...
Читать далее
44% немецких водителей, отправляясь в бассейн, клали ключи в непривычное для себя место, и на их поиски уходило много времени, а 38% и вовсе отмечали случаи утери ключей. Интересно, что всего 6% респондентов считают на сегодняшний день статусным иметь фирменный брелок автопроизводителя.

Как альтернатива - мобильное приложение

 
40% опрошенных не против того, чтобы заменить ключи мобильным приложением. И на этом пути определенные идеи озвучивает компания Bosch. Ее инженеры работают над созданием приложения, которое позволит водителям автоматически открывать и заводить автомобили без использования ключа и не дотрагиваясь до смартфона.
 
Все просто: встроенный в автомобиль датчик распознаёт владельца смартфона и разблокирует двери автомобиля только для этого человека. Таким образом, уровень безопасности сравним с технологией отпечатков пальцев. Если  смартфон вдруг утерян, система может быть деактивирована. При этом настройки приложения позволяют предоставить временный доступ в автомобиль другим водителям, скажем родственникам.
 
Ранее мы писали
В апреле 1914 года в Германии Bosch подала патентную заявку на свой первый электрический клаксон. Его характерное ...
Читать далее
46% мужчин и 32% женщин, а также каждый второй водитель внедорожника с радостью восприняли перспективу использования цифрового приложения для блокировки дверей автомобиля на своих смартфонах. Так, например, люди,  преодолевающие в год от 15 001 до 20 000 км (таковых из числа респондентов оказалось 49%) или более 20 000 км в год (51 %) выказывают наибольшее благоволение к ноу-хау. Каждый второй пользователь технологии бесключевого доступа (54%) допускает замену технологии приложением.
 

Утерял смартфон? Не страшно

 
Немцы, принявшие участие в опросе, видят массу преимуществ в цифровом ключе. Так, например, 30% бюргеров положительно оценили возможность деактивирования системы онлайн в случае утери смартфона. 28% опрошенных  заявили, что им по сердцу идея использовать смартфон для удаленной блокировки или разблокировки автомобиля. При этом большое значение имеет  фактор удобства: 40% всегда имеют при себе свой смартфон, а 38% считают, что с приложением для смартфона им больше не придется беспокоиться о потере ключей от ТС.
 
Практика показывает, что на данный момент большинство немецких водителей блокируют и разблокируют свои автомобили, используя системы, коды которых можно легко перехватить. Две трети опрошенных имеют пульты ДУ для автомобиля, притом, что 87% считают эти пульты безопасными, а 78% имеют аналогичное мнение в отношении систем бесключевого доступа.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
У меня Hyundai Santa Fe, недавно завез его в автосервис на Жукова. Надо было пройти плановое ТО. Мой Хендай прогнали через сервис нашли пару проблем и все заменили. Мужикам отдельный респект за скорость
Денис Рудаковский
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Фаворит Kia Юг | отзывы
Два года ездил в этот сервис и считал его хорошим, пока не влетел в ДТП. Направили сюда по страховой делать кузовной ремонт. Делали чересчур долго, два месяца. Я сам звонил, потом напряг страховую, и как я потом узнал, из этих двух месяцев половину времени работы не велись совсем, машина простаивала ...
Leon
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Над таксистами в России усилят контроль
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
Согласно данным Института маркетинговых исследований Puls, автомобилисты в возрасте до 40 лет и те, кто находится за рулём автомобиля много времени, ссылаются на негативный опыт использования обычных автоключей. Другими словами, люди не знают, куда деть эти самые ключи (45% опрошенных). {{material_107878}} 44% немецких водителей, отправляясь в бассейн, клали ключи в непривычное для себя место, и на их поиски уходило много времени, а 38% и вовсе отмечали случаи утери ключей. Интересно, что всего 6% респондентов считают на сегодняшний день статусным иметь фирменный брелок автопроизводителя.Как альтернатива - мобильное приложение  40% опрошенных не против того, чтобы заменить ключи мобильным приложением. И на этом пути определенные идеи озвучивает компания Bosch. Ее инженеры работают над созданием приложения, которое позволит водителям автоматически открывать и заводить автомобили без использования ключа и не дотрагиваясь до смартфона.  Все просто: встроенный в автомобиль датчик распознаёт владельца смартфона и разблокирует двери автомобиля только для этого человека. Таким образом, уровень безопасности сравним с технологией отпечатков пальцев. Если  смартфон вдруг утерян, система может быть деактивирована. При этом настройки приложения позволяют предоставить временный доступ в автомобиль другим водителям, скажем родственникам.  {{material_105273}} 46% мужчин и 32% женщин, а также каждый второй водитель внедорожника с радостью восприняли перспективу использования цифрового приложения для блокировки дверей автомобиля на своих смартфонах. Так, например, люди,  преодолевающие в год от 15 001 до 20 000 км (таковых из числа респондентов оказалось 49%) или более 20 000 км в год (51 %) выказывают наибольшее благоволение к ноу-хау. Каждый второй пользователь технологии бесключевого доступа (54%) допускает замену технологии приложением. Утерял смартфон? Не страшно  Немцы, принявшие участие в опросе, видят массу преимуществ в цифровом ключе. Так, например, 30% бюргеров положительно оценили возможность деактивирования системы онлайн в случае утери смартфона. 28% опрошенных  заявили, что им по сердцу идея использовать смартфон для удаленной блокировки или разблокировки автомобиля. При этом большое значение имеет  фактор удобства: 40% всегда имеют при себе свой смартфон, а 38% считают, что с приложением для смартфона им больше не придется беспокоиться о потере ключей от ТС. Практика показывает, что на данный момент большинство немецких водителей блокируют и разблокируют свои автомобили, используя системы, коды которых можно легко перехватить. Две трети опрошенных имеют пульты ДУ для автомобиля, притом, что 87% считают эти пульты безопасными, а 78% имеют аналогичное мнение в отношении систем бесключевого доступа.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Самара Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG