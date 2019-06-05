5 июня 2019, 06:49
Немцы не прочь отказаться от привычных автомобильных ключей
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Две трети немецких водителей считают использование некогда привычных автомобильных ключей анахронизмом, который приносит неудобство в пользовании. Опрос был проведен во второй половине января текущего года и коснулся 1046 респондентов в широкой возрастной вилке от 18 до 69 лет.
Согласно данным Института маркетинговых исследований Puls, автомобилисты в возрасте до 40 лет и те, кто находится за рулём автомобиля много времени, ссылаются на негативный опыт использования обычных автоключей. Другими словами, люди не знают, куда деть эти самые ключи (45% опрошенных).
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Как альтернатива - мобильное приложение
40% опрошенных не против того, чтобы заменить ключи мобильным приложением. И на этом пути определенные идеи озвучивает компания Bosch. Ее инженеры работают над созданием приложения, которое позволит водителям автоматически открывать и заводить автомобили без использования ключа и не дотрагиваясь до смартфона.
Все просто: встроенный в автомобиль датчик распознаёт владельца смартфона и разблокирует двери автомобиля только для этого человека. Таким образом, уровень безопасности сравним с технологией отпечатков пальцев. Если смартфон вдруг утерян, система может быть деактивирована. При этом настройки приложения позволяют предоставить временный доступ в автомобиль другим водителям, скажем родственникам.
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Утерял смартфон? Не страшно
Немцы, принявшие участие в опросе, видят массу преимуществ в цифровом ключе. Так, например, 30% бюргеров положительно оценили возможность деактивирования системы онлайн в случае утери смартфона. 28% опрошенных заявили, что им по сердцу идея использовать смартфон для удаленной блокировки или разблокировки автомобиля. При этом большое значение имеет фактор удобства: 40% всегда имеют при себе свой смартфон, а 38% считают, что с приложением для смартфона им больше не придется беспокоиться о потере ключей от ТС.
Практика показывает, что на данный момент большинство немецких водителей блокируют и разблокируют свои автомобили, используя системы, коды которых можно легко перехватить. Две трети опрошенных имеют пульты ДУ для автомобиля, притом, что 87% считают эти пульты безопасными, а 78% имеют аналогичное мнение в отношении систем бесключевого доступа.
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