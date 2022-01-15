15 января 2022, 16:48
Немцы превратили нашу «Ниву» в пикап с бассейном
Компания ACG-Auto Center представила пикап на базе российской Lada Niva. Необычный автомобиль под названием Lada Zubr уже доступен для заказа. Специалисты компании построят уникальный автомобиль за 3 месяца и передадут клиенту в обмен на 35 тысяч евро или порядка 3 млн рублей.
Дарья Климова Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
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Фото: vk.com/ladanivadoc
Изображение загружается
Фото: vk.com/ladanivadoc
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Под капотом внедорожника работает модернизированный 8-клапанный двигатель, который выдает 92 л.с. и соответствует экологическому классу Евро-6. Каждый экземпляр изготавливается под конкретный заказ. Желтый внедорожник на фото с полихромной спецокраской Raptor и кожаным черным салоном уже продан, сообщает паблик «Lada Niva Documentary».
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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