Немцы придумали дистанционные тормоза: они пригодятся родителям
Фото: mystopy.de
Фото: mystopy.de
Фото: mystopy.de
Фото: mystopy.de
Фото: mystopy.de
Фото: mystopy.de
Фото: mystopy.de
Дистанционно управляемый тормозной механизм myStopy устанавливается на подседельный штырь велосипеда. Пока система совместима только с немецкими беговелами Puky. В комплект помимо самих тормозов и монтажного шестигранника входит встроенная подсветка, защита от брызг и пульт дистанционного управления с USB-зарядкой и браслетом. Батарея емкостью 1500 м-Ач, (3,7 В) обеспечивает 105 часов автономной работы. Радиус действия достигает 100 метров.
Базовый набор стоит 60 евро или порядка 5 000 рублей в пересчете по текущему курсу. За продвинутый семейный комплект с красочными наклейками придется выложить 80 евро ( 6 800 рублей).
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