28 декабря 2018, 23:33

Немцы случайно рассекретили новую Toyota Supra

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Представительство Toyota в Германии случайно опубликовало снимки спорткара Supra без камуфляжа. Несмотря на низкое разрешение фотографий, по ним можно получить полное представление о внешности новинки.
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Немцы случайно рассекретили новую Toyota Supra Toyota Supra
Ранее мы писали
В Сети появился новый шпионский снимок Toyota Supra пятого поколения. В распоряжении портала SupraMKV оказалось ...
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Официальная премьера Toyota Supra пятого поколения пройдет в середине января в рамках автосалона в Детройте. Но благодаря оплошности немецких дистрибьюторов мы теперь точно знаем, как выглядит новый спорткар. Утечка произошла случайно. 

На сайте Toyota Deutschland отдельная страничка посвящена новой Supra. Здесь автомобиль запечатлен под плотным слоем камуфляжа. Но для желающих первыми получать информацию о новинке есть специальная форма заявки. Если ее заполнить и указать email, на почту придет письмо с фотографией Toyota Supra без маскировки. В компании быстро спохватились и заменили фото в письме на «камуфляжное», но несколько писем все-таки были отправлены. Так фотографии стали достоянием общественности.

Ранее в Сеть утекли шпионские фото передней и задней части Toyota Supra. Можно попробовать сравнить их и найти разницу. Нам отличий обнаружить не удалось. Все подробности узнаем буквально через две недели на международном мотор-шоу в Детройте.
Новинки и концепт кары Тойота Супра
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Sergei
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Toyota Mark 2 tourer v, Toyota Soarer, Toyota Celica, Toyota Supra, Toyota Chaser tourer v, Nissan Skyline и подобные япономобили.
bob_87
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Немцы случайно рассекретили новую Toyota Supra
{{material_125368}}Официальная премьера Toyota Supra пятого поколения пройдет в середине января в рамках автосалона в Детройте. Но благодаря оплошности немецких дистрибьюторов мы теперь точно знаем, как выглядит новый спорткар. Утечка произошла случайно. На сайте Toyota Deutschland отдельная страничка посвящена новой Supra. Здесь автомобиль запечатлен под плотным слоем камуфляжа. Но для желающих первыми получать информацию о новинке есть специальная форма заявки. Если ее заполнить и указать email, на почту придет письмо с фотографией Toyota Supra без маскировки. В компании быстро спохватились и заменили фото в письме на «камуфляжное», но несколько писем все-таки были отправлены. Так фотографии стали достоянием общественности.Ранее в Сеть утекли шпионские фото передней и задней части Toyota Supra. Можно попробовать сравнить их и найти разницу. Нам отличий обнаружить не удалось. Все подробности узнаем буквально через две недели на международном мотор-шоу в Детройте.
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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