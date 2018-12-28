28 декабря 2018, 23:33
Немцы случайно рассекретили новую Toyota Supra
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Представительство Toyota в Германии случайно опубликовало снимки спорткара Supra без камуфляжа. Несмотря на низкое разрешение фотографий, по ним можно получить полное представление о внешности новинки.
Ранее мы писали
В Сети появился новый шпионский снимок Toyota Supra пятого поколения. В распоряжении портала SupraMKV оказалось ...Читать далее
На сайте Toyota Deutschland отдельная страничка посвящена новой Supra. Здесь автомобиль запечатлен под плотным слоем камуфляжа. Но для желающих первыми получать информацию о новинке есть специальная форма заявки. Если ее заполнить и указать email, на почту придет письмо с фотографией Toyota Supra без маскировки. В компании быстро спохватились и заменили фото в письме на «камуфляжное», но несколько писем все-таки были отправлены. Так фотографии стали достоянием общественности.
Ранее в Сеть утекли шпионские фото передней и задней части Toyota Supra. Можно попробовать сравнить их и найти разницу. Нам отличий обнаружить не удалось. Все подробности узнаем буквально через две недели на международном мотор-шоу в Детройте.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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