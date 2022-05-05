Немцы жалуются на нехватку подержанных автомобилей
Автор издания начинает статью в жанре небольшого репортажа: «За лобовым стеклом корейского микроавтобуса вывеска, на ней красуются цифры 5900 евро. Год выпуска автомобиля – 2013-й год, на одометре 118 971 км. Вы это серьезно? - Торговец кивает, мол, абсолютно. «Это реальная на сегодняшний день цена», - говорит он тоном, который напрочь убивает надежду на успешную сделку. Затем человек признается, что год назад не нашел бы покупателя на 9-летнего «корейца» по такой цене. Но сейчас другие времена, говорит он: «Автомобиль скоро уйдет».
Фактически, за последние несколько месяцев автомобильный рынок радикально изменился - сначала по причине нехватки чипов в автомобильной промышленности, затем из-за нарушенных цепочек поставок. Сегодня ситуация усугубилась в связи с кризисом на Украине – европейские автозаводы недополучают столь необходимые для производства машин жгуты проводов, а транспортные компании теряют водителей-экспедиторов. В результате ряд автогигантов значительно сократили производство. Новых автомобилей становится меньше, время ожидания - все длиннее и длиннее.
В марте рынок новых автомобилей упал на 20%
В марте, одном из самых «продаваемых» месяцев каждого года, количество новых регистраций легковых автомобилей в Германии сократилось более чем на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года (до 241 330 ед.).
Однако в стольном граде Берлине картина оказалась иной - здесь было зарегистрировано даже немного больше новых автомобилей, чем год назад. Специалисты даже ерничают по этому поводу, мол, эхо кризиса автопроизводства в марте еще не докатилось до Берлина.
В то же время в эксперты предполагают, что за таким номинальным ростом стоят преимущественно заказы от крупных компаний и операторов рынка. «Понятия не имею, что происходит. В любом случае, для частных клиентов автомобилей практически нет», - говорит Ансельм Лотц, совладелец автомобильной компании Inung Berlin.
VW Polo придется ждать 12 месяцев – это в 2 раза дольше, чем год назад. На автомобильном рынке это вызывает цепную реакцию. Тот, кто не получает новую машину, вынужден продолжать ездить на своей старой. Понимая это, бюргеры стараются не продавать ее. Это делает автомобили редкими даже на подержанном рынке подержанных. Но поскольку существует спрос на транспортные средства, цены растут и там.
Предложение на берлинском рынке сократилось
На юго-западной окраине Берлина есть местечко Кляйнмахнов. Оно известно всей Германии тем, что там долгие годы функционирует рынок подержанных автомобилей. Специалисты ресурса Mobile.de, крупнейшей онлайн-биржа машин с пробегом в Германии (около 1,5 млн объявлений) проанализировали ситуацию на рынке и говорят о нехватке автомобилей. «За последний год в Берлине предложение сократилось примерно на 27%, - говорит Нильс Меллер из Mobile.de.
«Тот, кто продает свой автомобиль, требует на 20% больше»
Что означает новое ценообразование, Александр Хайдборн, руководитель крупного центра подержанных автомобилей на автомагистрали B1 в Бисдорфе, знает не понаслышке. Филиал принадлежит к сети Autoland, которая позиционирует себя как «крупнейший автомобильный дискаунтер в Германии».
Для него покупка подержанных автомобилей стала заметно дороже. «Тот, кто продает свой автомобиль, требует на 20% больше», - сетует специалист. В настоящее время в автоцентре Хейдборна примерно на 40% меньше автомобилей, чем было в докризисные времена. При этом увеличились разного рожа расходы.
Согласно анализу Центра автомобильных исследований CAR, в прошлом году три крупных немецких концерна (Volkswagen, BMW и Mercedes), в среднем, получили доход в размере 5963 евро за каждый новый автомобиль. По сравнению с 2020 годом это рекордный 61-процентный прирост.
Китай не дает расслабиться
При этом в немецкой прессе можно найти и другие точки зрения. Вот одна из них: согласно выводам Института Ifo, нехватка комплектующих в немецкой автомобильной промышленности в последние дни несколько ослабла. И это - несмотря на украинские события и санкции против России.
Если в марте этого года на проблемы с закупками материалов и сырья жаловались 80,2% немецких автокомпаний, то в апреле уже 72%. «Да, есть позитивные моменты, однако пока еще рано говорить о каком-либо расслаблении», - объясняет эксперт Ifo Клаус Волльрабе. По его словам, помимо ситуации на Украине все большее беспокойство вызывает Китай, где введены новые ограничения из-за вновь разбушевавшейся пандемии коронавируса.
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