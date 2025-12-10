В Германии превратили советскую «Буханку» в мобильный бар с деревянным интерьером и барной стойкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 06:11

В Германии из старой «Буханки» сделали мобильный бар. Четыре места вместо девяти, бар за спиной водителя и палатка на крыше: так выглядит идеальный выезд за город. Подробности - в нашем материале.

Как выяснил 110km.ru, из УАЗ-2206, известного в народе как «Буханка», один предприимчивый немец создал нечто совершенно неожиданное: передвижной бар на колёсах, сочетающий дух советского ретро с духом баварской пивной. На модернизацию ушло чуть более полугода, но результат удивляет даже видавших виды ценителей необычного тюнинга.

Изначально девятиместный автобус теперь вмещает всего четверых, но зато в роскошной обстановке. Весь салон отделан деревом, будто вы находитесь не внутри автомобиля, а в уютном загородном домике. Между кабиной и пассажирской зоной установлена перегородка, над «капотом» - плоская столешница для гаджетов и закусок, а над головой - прозрачный люк, частично компенсирующий отсутствие кондиционера.

Фото: mobile.de

Но главная изюминка - это барная зона: за спиной водителя размещена полка со стройным рядом бутылок, а под ней - крепления для стеклянных бокалов. Охлаждённые напитки и лёд хранятся в холодильнике в задней части салона. В центре расположен вращающийся складной столик, который выдвигается к гостям в момент подачи коктейлей, а специальная светодиодная подсветка создаёт нужное настроение.

Для комфорта на стоянке вдоль борта установлена огромная маркиза, а над задними дверями - дополнительный тент. На крыше располагается экспедиционный багажник со стационарной палаткой, к которой ведёт лестница. По бокам - силовые пороги, одновременно защищающие кузов и служащие подножкой.

Фото: mobile.de

Спать можно прямо в салоне: вдоль левой стенки разворачивается двуспальная кровать. Ещё два гостя улягутся в палатке на крыше. В салоне есть ЖК-телевизор для фильмов, музыки или караоке. Пол выложен классическим для немецких «Буханок» ламинатом, а под каждым сиденьем, диваном и столешницей спрятаны ящики для посуды, продуктов и снаряжения.

Несмотря на отсутствие высокой крыши и полноценной кухни, готовить можно на улице: переносная газовая плитка монтируется на откидной платформе у задних дверей, которые при этом защищены от солнца и дождя тентом.

Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
