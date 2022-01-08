Немецкая легенда: танк «Тигр».
В начале Второй мировой войны у Вермахта не было тяжёлых танков. Существовали только прототипы, да и то не сильно бронированные. Тяжёлые танки не очень хорошо вписывались в концепцию блицкрига. Выбранная стратегия молниеносной войны оправдала себя в Польше и Франции и ни в каких «утяжелениях» не нуждалась.
Средство для борьбы с Т-34 и КВ
Однако, после нападения на Советский Союз, ситуация изменилась. Советские Т-34 стали для Рейха неприятным сюрпризом. Они действительно превосходили по своим боевым качествам Pz.IV – самые массовые танки вермахта. А каких-либо аналогов советским тяжёлым танкам КВ на тот момент не существовало вовсе. Кроме того, стало очевидным, что в войне с Советами немцам необходимы танки, обладающие бронёй и вооружением, достаточными для прохождения подготовленных линий обороны.
Работа по созданию новой машины была поручена двум компаниям: Porsche и Henschel. «Хеншель» пошла в целом по традиционному для немецкого танкостроения пути. «Порше» использовала в своём проекте некоторые новые решения. Прототип от Porsche был оснащён, в частности, электротрансмиссией.
Дальнейшая история двух конкурирующих машин была довольно интригующей. Обе были представлены Адольфу Гитлеру 20 апреля – в день его рождения. Прототип «Порше» имел некоторые преимущества, в частности, лучшую проходимость. Но он ожидаемо оказался более сложным и менее надёжным. В итоге оба танка были отправлены на доработку.
Фердинанд Порше был уверен в своём успехе и заранее, не дожидаясь официального решения, приступил к производству некоторых его узлов. Но в итоге предпочтение было отдано более простой машине от Henschel, оснащённой, при этом, башней от Porsche.
Руль вместо рычагов
Толщина лобовой брони нового танка составила от 63 до 100 миллиметров, бортовой – от 63 до 80, кормовой – 80. Днище имело толщину 28, а крыша корпуса – 26 мм. Масса машины равнялась 57 тоннам. Броню крыши многие считалась недостаточной. У некоторых «Тигров» клинило башню из-за попадания под неё осколков снарядов. Впоследствии броню крыши увеличили до 40 миллиметров.
Танк был оснащён орудием KwK 36 калибром 88 мм. По сути, она представляла собой зенитное орудие, адаптированное к использованию на танках. Пушка обладала отличной бронепробиваемостью и высокой точностью стрельбы. Также устанавливался спаренный пулемёт, наводившийся вместе с основным орудием. На более поздних машинах имелась мортира для стрельбы на небольшие дистанции осколочными гранатами.
Двигатель «Тигра» был бензиновым, производства Maybach. Максимальная скорость по шоссе составляла 45,5 км/ч. Опорные катки ходовой части располагались в шахматном порядке – это улучшало плавность хода, а следовательно – точность стрельбы на ходу. Примечательно, что управление танком осуществлялось не рычагами, а рулём. Вообще «Тигр» получился довольно простым в управлении и обладал, помимо прочего, хорошей эргономикой.
Дорогой и сложный
В бою танк проявил себя отлично. Немецкие генералы посчитали его в первую очередь противотанковым средством. Великолепное орудие пробивало многие советские и американские машины на больших расстояниях – вплоть до 2 километров и даже выше. При этом качественная немецкая оптика позволяла вести огонь на такие большие расстояния. Броня «Тигра», в свою очередь, отлично держала выстрелы из пушек, например Т-34 и M4. Появление «Тигров» вынудило СССР и США в срочном порядке задуматься о создании новых боевых машин. На момент своего появления «Тигр» был фактически лучшим танком по совокупности боевых качеств.
Тем не менее, у первых «Тигров» были определённые проблемы с надёжностью. В дальнейшем от «детских болезней» «Тигр» избавился. Однако, ходовая часть машины, всё же, была недостаточно ремонтопригодной из-за своего устройства. Кроме того, производство «Тигров» было сложным и дорогим. Из-за большой массы возникали некоторые проблемы в транспортировке.
Несмотря на наличие недостатков, в бою «Тигры» фактически не имели серьёзных соперников до появления советских «ИСов». Следует отметить, что ИС представляли собой в первую очередь именно танки прорыва, а «Тигры», как уже было сказано, немецкие командиры расценивали прежде всего как танки для борьбы с танками же, но это деление несколько условно.
«Тигр» заслуженно стал одним из самых знаменитых и известных танков всех времён. Эти машины присутствуют во множестве книг, фильмов и компьютерных игр. Несколько «Тигров» сохранились до настоящего времени и находятся сейчас в музеях разных стран мира.
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