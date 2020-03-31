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31 марта 2020, 12:00

Немецкая полиция остановила лихача. Им оказался… будущий полицейский

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Фото: Motortraffic.de
Знаете, поди, поговорку: «Что русскому хорошо, немцу смерть». Новость, которую протираживали на днях коллеги из ряда автомобильных СМИ Федеративной Республики, примерно того же характера.

Их, пардон, удивило и возмутило, что кто-то ездит по дорогам общественного пользования точно на крыльях. Один из патрульных экипажей полиции остановил водителя автомобиля, который ехал на более чем 60 км/ч быстрее разрешенного дорожными знаками (80 км/ч).

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Начали разбираться с 22-летним лихачем, и каково же было удивление стражей порядка, когда нарушителем оказался… свой, курсант полиции. Но Германия – страна с вековыми устоями в области закона, и парня «отмазывать» не станут. Ему, как и любому другому злоумышленнику, грозит штраф в размере не менее 1 360 евро, а также 3-месячный запрет на вождение. Как говорится, не больше – не меньше.

В тот же день, но на другой автомагистрали, полиция «запеленговала» еще одного молодого любителя погонять с ветерком. Там, где полагалось ехать не выше 80 км/ч, 21-летний паренек предпочел двигаться со скоростью 132 км/ч.

Но это был не единственный грешок бюргера. Полиция установила, что он еще разговаривал по мобильному телефону, обгоняя другие автомобили. Когда копнули историю водителя глубже, и вовсе удивились: парень уже имел отношения с полицией. Не так давно его остановили на дороге и убедились, что за рулем он находился под воздействием транквилизатора. Испытательный срок с того времени еще не прошел…



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Немецкая полиция остановила лихача. Им оказался… будущий полицейский
Их, пардон, удивило и возмутило, что кто-то ездит по дорогам общественного пользования точно на крыльях. Один из патрульных экипажей полиции остановил водителя автомобиля, который ехал на более чем 60 км/ч быстрее разрешенного дорожными знаками (80 км/ч). {{material_129262}} Начали разбираться с 22-летним лихачем, и каково же было удивление стражей порядка, когда нарушителем оказался… свой, курсант полиции. Но Германия – страна с вековыми устоями в области закона, и парня «отмазывать» не станут. Ему, как и любому другому злоумышленнику, грозит штраф в размере не менее 1 360 евро, а также 3-месячный запрет на вождение. Как говорится, не больше – не меньше.В тот же день, но на другой автомагистрали, полиция «запеленговала» еще одного молодого любителя погонять с ветерком. Там, где полагалось ехать не выше 80 км/ч, 21-летний паренек предпочел двигаться со скоростью 132 км/ч. Но это был не единственный грешок бюргера. Полиция установила, что он еще разговаривал по мобильному телефону, обгоняя другие автомобили. Когда копнули историю водителя глубже, и вовсе удивились: парень уже имел отношения с полицией. Не так давно его остановили на дороге и убедились, что за рулем он находился под воздействием транквилизатора. Испытательный срок с того времени еще не прошел…
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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