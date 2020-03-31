Немецкая полиция остановила лихача. Им оказался… будущий полицейский
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Их, пардон, удивило и возмутило, что кто-то ездит по дорогам общественного пользования точно на крыльях. Один из патрульных экипажей полиции остановил водителя автомобиля, который ехал на более чем 60 км/ч быстрее разрешенного дорожными знаками (80 км/ч).
В тот же день, но на другой автомагистрали, полиция «запеленговала» еще одного молодого любителя погонять с ветерком. Там, где полагалось ехать не выше 80 км/ч, 21-летний паренек предпочел двигаться со скоростью 132 км/ч.
Но это был не единственный грешок бюргера. Полиция установила, что он еще разговаривал по мобильному телефону, обгоняя другие автомобили. Когда копнули историю водителя глубже, и вовсе удивились: парень уже имел отношения с полицией. Не так давно его остановили на дороге и убедились, что за рулем он находился под воздействием транквилизатора. Испытательный срок с того времени еще не прошел…
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