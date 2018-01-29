29 января 2018, 13:11

Немецкие читатели оценили две «Шкоды»

Octavia и Karoq – эти две «шкодовские» модели одержали победу в своих категориях в конкурсе «Лучшие автомобили 2018 года», который был организован изданием Auto, Motor und Sport. «Октавия» получила 18,6% голосов. У «Карок» - 16,5% голосов.
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Auto, Motor und Sport проводит конкурс уже в 42 раз. В этом году для голосования были представлены 378 моделей в 11 категориях. Обе чешские модели пользуются неплохим спросом на разных континентах. В 2017 году Octavia разошлась тиражом около 419 000 ед., из которых порядка 60 000 было зарегистрировано в ФРГ. В феврале прошлого года модель была полностью обновлена.

Karoq вышел на европейский рынок в октябре 2017-го, и с того момента только в Германии было оформлено около 12 000 заказов. При длине 4,38 метра объем багажника компактного SUV составляет от 521 до 1 630 л, а запас пространства для коленей задних пассажиров - 69 мм. Каждое из 3 сидений второго ряда можно независимо друг от друга сдвигать или полностью снимать.

Оснащение Karoq, в зависимости от комплектации, включает в себя сервисы Connect с поддержкой технологии LTE, полностью светодиодные фары, современные цифровые технологии и возможности сетевого подключения, а также широкий список систем помощи водителю. Наконец, для нового компактного SUV доступно до 30 решений в духе Simply Clever, обеспечивающих дополнительную функциональность.

В голосовании приняли участие свыше 117 000 читателей немецкого журнала.
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Skoda обновила моторную линейку Octavia
Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
Витя
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Немецкие читатели оценили две «Шкоды»
Auto, Motor und Sport проводит конкурс уже в 42 раз. В этом году для голосования были представлены 378 моделей в 11 категориях. Обе чешские модели пользуются неплохим спросом на разных континентах. В 2017 году Octavia разошлась тиражом около 419 000 ед., из которых порядка 60 000 было зарегистрировано в ФРГ. В феврале прошлого года модель была полностью обновлена.Karoq вышел на европейский рынок в октябре 2017-го, и с того момента только в Германии было оформлено около 12 000 заказов. При длине 4,38 метра объем багажника компактного SUV составляет от 521 до 1 630 л, а запас пространства для коленей задних пассажиров - 69 мм. Каждое из 3 сидений второго ряда можно независимо друг от друга сдвигать или полностью снимать.Оснащение Karoq, в зависимости от комплектации, включает в себя сервисы Connect с поддержкой технологии LTE, полностью светодиодные фары, современные цифровые технологии и возможности сетевого подключения, а также широкий список систем помощи водителю. Наконец, для нового компактного SUV доступно до 30 решений в духе Simply Clever, обеспечивающих дополнительную функциональность.В голосовании приняли участие свыше 117 000 читателей немецкого журнала.
2018-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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