«Способна конкурировать с G-Class»: немецкие эксперты детально разобрали Lada 4×4 Vision

12 мая 2026, 08:33
Сенсация, которой не случилось: почему концепт Lada 4×4 Vision так и остался мечтой
Обновленная Lada 4×4 Vision вызвала бурную реакцию у немецких специалистов. Эксперты отмечают не только свежий дизайн, но и технические решения, которые позволяют российскому внедорожнику конкурировать с признанными лидерами сегмента. Почему этот автомобиль вновь оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.
Обновленная Lada 4×4 Vision неожиданно оказалась в центре внимания европейских автоэкспертов, хотя на самом деле этот автомобиль так и не появился в продаже. Немецкие специалисты, привыкшие к премиальным внедорожникам, были поражены тем, как российская концептуальная модель, созданная на основе легендарной «Нивы» (выпускающейся с 1976 года), смогла бы сохранить узнаваемость, но получить современные черты, способные конкурировать с Mercedes G-Class. Такой интерес к отечественному автомобилю вызван не только его потенциальными возможностями или проблемами, но и теми смелыми дизайнерскими решениями, которые были реализованы в выставочном образце.
По словам Гернота Крампера из журнала Stern, Lada Niva всегда ассоциировалась с простотой, надежностью и доступностью. В его описании «настоящая древняя техника для лесных рабочих и охотников» в лице прототипа Vision получила новое лицо. Эксперт отмечает, что Lada 4×4 Vision больше не вызывает ассоциаций с прошлым веком, а выглядит современно и даже немного агрессивно. Это стало возможным благодаря внедрению новых дизайнерских решений и технических опций, которые ранее были недоступны для российских внедорожников.
Важным изменением, заложенным в концепте, стала модернизация привода: автомобиль предполагал наличие современных программ вождения и автоматической коробки передач. Это позволило бы Lada 4×4 Vision уверенно чувствовать себя не только на бездорожье, но и на сложных трассах. При этом, как подчеркивают эксперты, модель сохранила бы ключевые преимущества «Нивы» — проходимость, экономичность и невысокую стоимость. В России Lada Niva традиционно считается внедорожником для сложных условий, а в Германии ее воспринимают как экзотическую альтернативу дорогим внедорожникам.
Хотя концепт был показан публике еще осенью 2018 года, и предполагалось, что в серийной версии автомобиль может получить три варианта исполнения, этого так и не произошло. В теории базовая комплектация могла стоить чуть дороже 400 тысяч рублей, а на европейском рынке цена могла составить около 11 тысяч евро. Новая приборная панель, дополнительные опции и улучшенная эргономика делали Lada 4×4 Vision привлекательным предложением не только для поклонников марки, но и для тех, кто ищет надежный и недорогой внедорожник с современными возможностями.
Увы, этой мечте не суждено было сбыться. Интересно, что, несмотря на все восторги, Lada 4×4 Vision так и осталась концептом. В 2025 году «АвтоВАЗ» официально отказался от планов по ее серийному выпуску. Причиной стал уход альянса Renault, из-за чего завод потерял доступ к современной платформе и технологиям, необходимым для реализации столь амбициозного проекта. Теперь компания делает ставку на эволюционное развитие существующих моделей Niva Legend и Niva Travel. Тем не менее, даже оставшись выставочным образцом, Lada 4×4 Vision доказала: российские инженеры и дизайнеры способны удивлять самых требовательных автолюбителей, предлагая свежий взгляд на внедорожник, сохраняя идею уникальности и доступности.
