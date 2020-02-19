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19 февраля 2020, 17:15

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы «на батарейках»

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Фото: motor.ru
Во Франкфурте-на-Майне на выставке компания Mercedes-Benz презентовала 15 специальных электрических кроссоверов, которые заступят на службу в немецкую полицию. Электромобиль EQC впервые примерил «униформу».
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках

Фото: motor.ru

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках

Фото: motor.ru

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках

Фото: motor.ru

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках

Фото: motor.ru

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках

Фото: motor.ru

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках

Фото: motor.ru

Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы на батарейках
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Специальный полицейский «зеленый» автомобиль от Mercedes-Benz представляет из себя электрокар EQC, на стенде он красовался рядом с традиционными фургонами с ДВС, водородным GLC F‑Cell и дизель-электрическим универсалом E-Class. Куда поедет служить новобранец, представитель компании не рассказал. Например, известно, что водород-электрический гибрид GLC F-Cell трудится в Гамбурге.

Основная часть экспозиции состоит из утилитарных дизельных Vito и Sprinter с полицейской символикой и спецсигналами. Для спецподразделений представлены фургоны без опознавательных знаков, но с дополнительным оборудованием.

Электрические автомобили все чаще встречаются в автопарках правоохранительных органов по всему миру. Mercedes-Benz любят в Германии за вариативность колесной базы. Дорожная полиция здесь отдает предпочтение дизельному E-Class версии E 300 de Estate с гибридной силовой установкой. В США в полицейском окрасе можно встретить BMW i3 и Tesla Model S.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Иван
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Андрей
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
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Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы «на батарейках»
{{material_128235}}Специальный полицейский «зеленый» автомобиль от Mercedes-Benz представляет из себя электрокар EQC, на стенде он красовался рядом с традиционными фургонами с ДВС, водородным GLC F‑Cell и дизель-электрическим универсалом E-Class. Куда поедет служить новобранец, представитель компании не рассказал. Например, известно, что водород-электрический гибрид GLC F-Cell трудится в Гамбурге.Основная часть экспозиции состоит из утилитарных дизельных Vito и Sprinter с полицейской символикой и спецсигналами. Для спецподразделений представлены фургоны без опознавательных знаков, но с дополнительным оборудованием.Электрические автомобили все чаще встречаются в автопарках правоохранительных органов по всему миру. Mercedes-Benz любят в Германии за вариативность колесной базы. Дорожная полиция здесь отдает предпочтение дизельному E-Class версии E 300 de Estate с гибридной силовой установкой. В США в полицейском окрасе можно встретить BMW i3 и Tesla Model S.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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