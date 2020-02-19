19 февраля 2020, 17:15
Немецкие полицейские пересядут на кроссоверы «на батарейках»
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Фото: motor.ru
Во Франкфурте-на-Майне на выставке компания Mercedes-Benz презентовала 15 специальных электрических кроссоверов, которые заступят на службу в немецкую полицию. Электромобиль EQC впервые примерил «униформу».
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Основная часть экспозиции состоит из утилитарных дизельных Vito и Sprinter с полицейской символикой и спецсигналами. Для спецподразделений представлены фургоны без опознавательных знаков, но с дополнительным оборудованием.
Электрические автомобили все чаще встречаются в автопарках правоохранительных органов по всему миру. Mercedes-Benz любят в Германии за вариативность колесной базы. Дорожная полиция здесь отдает предпочтение дизельному E-Class версии E 300 de Estate с гибридной силовой установкой. В США в полицейском окрасе можно встретить BMW i3 и Tesla Model S.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Невнятный какой-то автомобиль. Внешне выглядит достойно, но без изюминки, на улице ему вслед никто не обернется. Ходовые качества тоже не заставляют замирать от восторга. Любители внедорожных Мерсов выберут авто побольше, поклонникам седанов есть из чего выбрать, бюджетной моделью GLC тоже не назовешь ...
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
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