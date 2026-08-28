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Автор: Дмитрий Новиков

28 августа 2026, 14:29

Немецкие поставщики автокомпонентов сокращают производство и осваивают неожиданные ниши

Немецкие поставщики автокомпонентов сокращают производство и осваивают неожиданные ниши

Медицина, роботы, оборонка: немецкие поставщики автокомпонентов ищут способы выжить

Немецкие поставщики автокомпонентов сокращают производство и осваивают неожиданные ниши

Три из четырех немецких производителей автокомпонентов уже ищут заказы вне автомобильной отрасли. На фоне падения производства и давления со стороны китайских электромобилей компании вынуждены менять стратегию. Какие отрасли становятся новыми приоритетами и что это значит для рынка - объясняем подробно. Не прошли мимо и крупные бренды: сокращения персонала продолжаются.

Три из четырех немецких производителей автокомпонентов уже ищут заказы вне автомобильной отрасли. На фоне падения производства и давления со стороны китайских электромобилей компании вынуждены менять стратегию. Какие отрасли становятся новыми приоритетами и что это значит для рынка - объясняем подробно. Не прошли мимо и крупные бренды: сокращения персонала продолжаются.

В последние годы немецкие поставщики автокомпонентов все чаще вынуждены искать новые направления для бизнеса. Причина - заметное снижение объемов производства автомобилей в Европе и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей электромобилей. Как пишет Financial Times, многие компании уже начали переориентироваться на такие сферы, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность.

По данным опроса консалтинговой компании FTI-Andersch, около 75% немецких поставщиков автокомпонентов активно ищут заказы за пределами традиционного автомобильного сектора. Такой сдвиг в стратегии отражает растущее недоверие к будущему немецкого автопрома, который еще недавно считался одним из столпов экономики страны.

Согласно прогнозу Ассоциации немецкой автомобильной промышленности VDA, к 2035 году отрасль может потерять еще порядка 125 тысяч рабочих мест. Уже сейчас, по информации Destatis, в автомобильной промышленности Германии занято 691,5 тысячи человек - это минимальный показатель за последние двадцать лет. Только за 2026 год сектор лишился 42,3 тысячи рабочих мест.

Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Bosch объявил о сокращении 22 тысяч сотрудников, одновременно расширяя присутствие в области робототехники. Баварская компания Sembach, ранее выпускавшая около 600 миллионов керамических деталей в год, снизила объемы до 400 миллионов. К 2033 году Sembach планирует уменьшить долю автомобильной отрасли в своей выручке с 80% до 40%, а освободившиеся мощности направить на производство компонентов для кардиостимуляторов и эндоскопического оборудования.

Сокращения персонала затронули и крупных автопроизводителей. Volkswagen намерен уменьшить штат на 19 тысяч человек на своих немецких предприятиях к концу 2026 года. Аналогичные меры принимают Mercedes-Benz, а также поставщики Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

Параллельно немецкие компании все чаще рассматривают оборонную промышленность как перспективное направление для развития. Такой поворот объясняется снижением прибыли автоконцернов и ростом спроса на продукцию оборонного сектора. Использование существующих технологий и производственных мощностей позволяет частично компенсировать падение заказов со стороны автопрома.

Напомним, Bosch - один из крупнейших мировых производителей автокомпонентов, основанный в 1886 году Робертом Бошем. Компания работает более чем в 60 странах и выпускает широкий спектр продукции: от автомобильной электроники до бытовой техники и промышленных решений. В последние годы Bosch активно инвестирует в развитие робототехники, медицинских технологий и решений для умного дома. Такой подход позволяет бренду оставаться конкурентоспособным даже в условиях нестабильности на автомобильном рынке.

Судя по имеющимся данным, немецкие поставщики автокомпонентов вынуждены адаптироваться к новым реалиям, чтобы сохранить позиции на рынке. Перенос акцентов на смежные отрасли может стать ключом к выживанию для многих компаний, особенно на фоне продолжающегося давления со стороны азиатских производителей и структурных изменений в европейской промышленности.

Упомянутые марки: Volkswagen
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