Медицина, роботы, оборонка: немецкие поставщики автокомпонентов ищут способы выжить

28 августа 2026, 14:29
Немецкие поставщики автокомпонентов сокращают производство и осваивают неожиданные ниши
Немецкие поставщики автокомпонентов сокращают производство и осваивают неожиданные ниши
Три из четырех немецких производителей автокомпонентов уже ищут заказы вне автомобильной отрасли. На фоне падения производства и давления со стороны китайских электромобилей компании вынуждены менять стратегию. Какие отрасли становятся новыми приоритетами и что это значит для рынка - объясняем подробно. Не прошли мимо и крупные бренды: сокращения персонала продолжаются.
В последние годы немецкие поставщики автокомпонентов все чаще вынуждены искать новые направления для бизнеса. Причина - заметное снижение объемов производства автомобилей в Европе и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей электромобилей. Как пишет Financial Times, многие компании уже начали переориентироваться на такие сферы, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность.
По данным опроса консалтинговой компании FTI-Andersch, около 75% немецких поставщиков автокомпонентов активно ищут заказы за пределами традиционного автомобильного сектора. Такой сдвиг в стратегии отражает растущее недоверие к будущему немецкого автопрома, который еще недавно считался одним из столпов экономики страны.
Согласно прогнозу Ассоциации немецкой автомобильной промышленности VDA, к 2035 году отрасль может потерять еще порядка 125 тысяч рабочих мест. Уже сейчас, по информации Destatis, в автомобильной промышленности Германии занято 691,5 тысячи человек - это минимальный показатель за последние двадцать лет. Только за 2026 год сектор лишился 42,3 тысячи рабочих мест.
Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Bosch объявил о сокращении 22 тысяч сотрудников, одновременно расширяя присутствие в области робототехники. Баварская компания Sembach, ранее выпускавшая около 600 миллионов керамических деталей в год, снизила объемы до 400 миллионов. К 2033 году Sembach планирует уменьшить долю автомобильной отрасли в своей выручке с 80% до 40%, а освободившиеся мощности направить на производство компонентов для кардиостимуляторов и эндоскопического оборудования.
Сокращения персонала затронули и крупных автопроизводителей. Volkswagen намерен уменьшить штат на 19 тысяч человек на своих немецких предприятиях к концу 2026 года. Аналогичные меры принимают Mercedes-Benz, а также поставщики Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.
Параллельно немецкие компании все чаще рассматривают оборонную промышленность как перспективное направление для развития. Такой поворот объясняется снижением прибыли автоконцернов и ростом спроса на продукцию оборонного сектора. Использование существующих технологий и производственных мощностей позволяет частично компенсировать падение заказов со стороны автопрома.
Напомним, Bosch - один из крупнейших мировых производителей автокомпонентов, основанный в 1886 году Робертом Бошем. Компания работает более чем в 60 странах и выпускает широкий спектр продукции: от автомобильной электроники до бытовой техники и промышленных решений. В последние годы Bosch активно инвестирует в развитие робототехники, медицинских технологий и решений для умного дома. Такой подход позволяет бренду оставаться конкурентоспособным даже в условиях нестабильности на автомобильном рынке.
Судя по имеющимся данным, немецкие поставщики автокомпонентов вынуждены адаптироваться к новым реалиям, чтобы сохранить позиции на рынке. Перенос акцентов на смежные отрасли может стать ключом к выживанию для многих компаний, особенно на фоне продолжающегося давления со стороны азиатских производителей и структурных изменений в европейской промышленности.
Похожие материалы Фольксваген
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
29.08.2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.Читать далее
-
29.08.2026, 06:04
ELECTRON 300EV: электромотоцикл с запасом хода 130 км и быстрым зарядом
Электромотоцикл ELECTRON 300EV выделяется плавным разгоном, запасом хода до 130 км и современным дизайном. Модель ориентирована на тех, кто ищет свободу передвижения без компромиссов и устал от ограничений классических мотоциклов. Важно знать, как эти характеристики влияют на повседневную эксплуатацию.Читать далее
-
29.08.2026, 04:02
Celex от Bilbo's Motorhomes: компактный кемпер на базе Volkswagen T6.1 с уникальной трансформацией
Celex от Bilbo's Motorhomes - это мини-дом на колесах, который сочетает компактные размеры с полноценным комфортом. Модель выделяется продуманной трансформацией салона и возможностью использовать фургон как в городе, так и в дальних поездках. Важно знать, чем Celex отличается от других минивэнов именно сейчас, когда спрос на мобильные решения для путешествий растет.Читать далее
-
29.08.2026, 00:36
Hymer Grand Canyon 2022: новый автодом с подъемной крышей и минимальным пробегом
В России появился новый автодом Hymer Grand Canyon 2022 года с пробегом всего 600 км. Модель выделяется подъемной крышей и готова к эксплуатации без ожидания поставки. Важно знать, чем она отличается от других предложений на рынке и почему интерес к таким авто растет именно сейчас.Читать далее
-
28.08.2026, 23:01
Audi A6 Allroad 2027: новая генерация, гибридная версия и расширенные возможности
Audi A6 Allroad 2027 выходит на рынок с гибридной установкой и дизелем, увеличенным клиренсом и адаптивной пневмоподвеской. Новинка обещает стать альтернативой SUV, сохраняя комфорт и управляемость бизнес-класса. Почему эта модель может изменить привычный взгляд на универсалы - в нашем материале.Читать далее
-
28.08.2026, 18:19
E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz
Рейтинг надежности Mercedes-Benz удивил экспертов. Владелец E-Class может быть спокоен. Кроссоверы и электромобили уступили седану. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
28.08.2026, 18:01
Левши за рулем: как особенности мозга влияют на поведение в пробках
Мозг левшей устроен иначе. Это может влиять на восприятие дорожной ситуации. Водители сталкиваются с разными задачами. Исследования открывают новые детали.Читать далее
-
28.08.2026, 17:45
Четыре типа гибридов: как схемы влияют на поведение авто
Гибридные автомобили бывают разными. Схемы их силовых установок сильно отличаются друг от друга. Неочевидные детали влияют на экономичность и дальность хода. Разобраться поможет наш материал.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
29.08.2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.Читать далее
-
29.08.2026, 06:04
ELECTRON 300EV: электромотоцикл с запасом хода 130 км и быстрым зарядом
Электромотоцикл ELECTRON 300EV выделяется плавным разгоном, запасом хода до 130 км и современным дизайном. Модель ориентирована на тех, кто ищет свободу передвижения без компромиссов и устал от ограничений классических мотоциклов. Важно знать, как эти характеристики влияют на повседневную эксплуатацию.Читать далее
-
29.08.2026, 04:02
Celex от Bilbo's Motorhomes: компактный кемпер на базе Volkswagen T6.1 с уникальной трансформацией
Celex от Bilbo's Motorhomes - это мини-дом на колесах, который сочетает компактные размеры с полноценным комфортом. Модель выделяется продуманной трансформацией салона и возможностью использовать фургон как в городе, так и в дальних поездках. Важно знать, чем Celex отличается от других минивэнов именно сейчас, когда спрос на мобильные решения для путешествий растет.Читать далее
-
29.08.2026, 00:36
Hymer Grand Canyon 2022: новый автодом с подъемной крышей и минимальным пробегом
В России появился новый автодом Hymer Grand Canyon 2022 года с пробегом всего 600 км. Модель выделяется подъемной крышей и готова к эксплуатации без ожидания поставки. Важно знать, чем она отличается от других предложений на рынке и почему интерес к таким авто растет именно сейчас.Читать далее
-
28.08.2026, 23:01
Audi A6 Allroad 2027: новая генерация, гибридная версия и расширенные возможности
Audi A6 Allroad 2027 выходит на рынок с гибридной установкой и дизелем, увеличенным клиренсом и адаптивной пневмоподвеской. Новинка обещает стать альтернативой SUV, сохраняя комфорт и управляемость бизнес-класса. Почему эта модель может изменить привычный взгляд на универсалы - в нашем материале.Читать далее
-
28.08.2026, 18:19
E-Class стал лидером по надежности среди всех моделей Mercedes-Benz
Рейтинг надежности Mercedes-Benz удивил экспертов. Владелец E-Class может быть спокоен. Кроссоверы и электромобили уступили седану. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
28.08.2026, 18:01
Левши за рулем: как особенности мозга влияют на поведение в пробках
Мозг левшей устроен иначе. Это может влиять на восприятие дорожной ситуации. Водители сталкиваются с разными задачами. Исследования открывают новые детали.Читать далее
-
28.08.2026, 17:45
Четыре типа гибридов: как схемы влияют на поведение авто
Гибридные автомобили бывают разными. Схемы их силовых установок сильно отличаются друг от друга. Неочевидные детали влияют на экономичность и дальность хода. Разобраться поможет наш материал.Читать далее