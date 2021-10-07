Немецкий автодилер Mersedes-Benz стал «серым» дилером LADA
На официальном сайте компании Sportservice Lorinser GmbH появилась обновленная информация об автомобилях, пишет Нетипичный АВТОВАЗ. В частности, оживление вызвала одна единственная модель — LADA Niva.
Компания выставила на продажу шесть экземпляров LADA Niva 2021 года выпуска. Модели предлагают купить от €15 899,99 (1,3 млн рублей) до €16900 (1,4 млн рублей).
Внедорожники представляют собой классический вариант 3-дверной модели «Нива» ВАЗ-21214. В Германии название звучит немного иначе — «Лада Нива 4 × 4 TAIGA», где автомобиль предлагается в комплектации Standard и Luxus.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий