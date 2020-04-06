Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
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Фото: bloomberg.com
«Принятые государством меры политики в области здравоохранения, сильно ограничившие передвижения людей и возможность работать в офисах, закрытие автомобильных дилерских центров затормозили торговлю автомобилями», - отмечается в заявлении Союза автомобильной промышленности Германии VDA.
Самое грустное - впереди
Как информирует urdupoint.com, в квартальном сравнении продажи в январе-марте 2020 снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом апрель, по оценке экспертов, скорее всего, будет еще более катастрофическим».
«Даже если кризис будет преодолен грядущим летом, его экономические и социальные последствия очевидны: массовый рост безработицы, падение доходов, а также банкротство предприятий малого бизнеса, что естественным образом отразится на снижении покупательского спроса». – Таков неутешительный прогноз специалистов германской консалтинговой компании EY.
По оценке эксперта санкт-галленского университета Фердинанда Дюденхоффера, под угрозой может оказаться до 100 тыс. из примерно 800 тыс. рабочих мест в автомобильном секторе ФРГ.
Фото: asset.barrons.com
Фото: asset.barrons.com
Фото: electrive.com
Фото: europe.autonews.com
Фото: scdn.slashgear.com
Фото: slashgear.com
Глава Volkswagen Герберт Дисс на днях заявил, что продиктованные COVID-19 остановки предприятий обходятся автогиганту до 2 млрд евро в неделю. Представители Mercedes-Benz, доложили в четверг, что согласовали с банками новую кредитную линию на 12 млрд евро, увеличив тем самым «финансовую гибкость».
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«Мартовские продажи автомобилей на родном рынке показали самое крутое падение почти за 30 лет. Столь серьезные обстоятельства вполне могут угрожать существованию компании
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Оливер Зипсе, генеральный директор BMW
При этом Оливер Зипсе признал, что концерн уже «ввел некоторые меры для обеспечения ликвидности, назвав эти шаги «абсолютным приоритетом», не вдаваясь, правда, в подробности.
Рейтинговое агентство Moody 's ожидает, что мировой автомобильный рынок по итогам текущего года упадет на 14%.
А тем временем в Италии…
В теплом и солнечном «сапожке», где ограничения в связи с пандемией еще более жесткие, данные Министерства транспорта, опубликованные в четверг, показали, что проблемы Германии не самые сильные. В Италии мартовское падение продаж оказалось на уровне более чем 85%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно комментария экспертов Исследовательского центра автомобильной промышленности Promotor, в прошлом месяце в Италии было продано всего 28 300 новых автомобилей – это уровень, сопоставимый с началом 1960-х, когда массовое владение автомобилями в стране только начиналось.
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