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6 апреля 2020, 00:04

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

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Фото: galusaustralis.com
Регистрации новых автомобилей на немецких дорогах упали в марте текущего года до самого низкого уровня почти за три десятилетия. По данным управления лицензирования автомобилей KBA, речь идет -38% или, в цифровом выражении, 215 100 ед.
Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: bloomberg.com

«Принятые государством меры политики в области здравоохранения, сильно ограничившие передвижения людей и возможность работать в офисах, закрытие автомобильных дилерских центров затормозили торговлю автомобилями», - отмечается в заявлении Союза автомобильной промышленности Германии VDA.

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Самое грустное - впереди

Как информирует urdupoint.com, в квартальном сравнении продажи в январе-марте 2020 снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом апрель, по оценке экспертов, скорее всего, будет еще более катастрофическим».

«Даже если кризис будет преодолен грядущим летом, его экономические и социальные последствия очевидны: массовый рост безработицы, падение доходов, а также банкротство предприятий малого бизнеса, что естественным образом отразится на снижении покупательского спроса». – Таков неутешительный прогноз специалистов германской консалтинговой компании EY.

По оценке эксперта санкт-галленского университета Фердинанда Дюденхоффера, под угрозой может оказаться до 100 тыс. из примерно 800 тыс. рабочих мест в автомобильном секторе ФРГ.

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: asset.barrons.com

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: asset.barrons.com

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: electrive.com

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: europe.autonews.com

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: scdn.slashgear.com

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет

Фото: slashgear.com

Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
Чтобы смягчить последствия коронавирусных ограничений, крупные германские автопроизводители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW закрыли заводы и отправили десятки тысяч работников на финансируемые правительством схемы с укороченным рабочим днем.

Глава Volkswagen Герберт Дисс на днях заявил, что продиктованные COVID-19 остановки предприятий обходятся автогиганту до 2 млрд евро в неделю. Представители Mercedes-Benz, доложили в четверг, что согласовали с банками новую кредитную линию на 12 млрд евро, увеличив тем самым «финансовую гибкость».

Оливер Зипсе, генеральный директор BMW « «Мартовские продажи автомобилей на родном рынке показали самое крутое падение почти за 30 лет. Столь серьезные обстоятельства вполне могут угрожать существованию компании »
Оливер Зипсе, генеральный директор BMW

При этом Оливер Зипсе признал, что концерн уже «ввел некоторые меры для обеспечения ликвидности, назвав эти шаги «абсолютным приоритетом», не вдаваясь, правда, в подробности.

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Рейтинговое агентство Moody 's ожидает, что мировой автомобильный рынок по итогам текущего года упадет на 14%.

А тем временем в Италии…

В теплом и солнечном «сапожке», где ограничения в связи с пандемией еще более жесткие, данные Министерства транспорта, опубликованные в четверг, показали, что проблемы Германии не самые сильные.  В Италии мартовское падение продаж оказалось на уровне более чем 85%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно комментария экспертов Исследовательского центра автомобильной промышленности Promotor, в  прошлом месяце в Италии было продано всего 28 300 новых автомобилей – это уровень, сопоставимый с началом 1960-х, когда массовое владение автомобилями в стране только начиналось.


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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
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Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
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Немецкий авторынок не падал так низко тридцать лет
«Принятые государством меры политики в области здравоохранения, сильно ограничившие передвижения людей и возможность работать в офисах, закрытие автомобильных дилерских центров затормозили торговлю автомобилями», - отмечается в заявлении Союза автомобильной промышленности Германии VDA.{{material_129563}} Самое грустное - впередиКак информирует urdupoint.com, в квартальном сравнении продажи в январе-марте 2020 снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом апрель, по оценке экспертов, скорее всего, будет еще более катастрофическим». «Даже если кризис будет преодолен грядущим летом, его экономические и социальные последствия очевидны: массовый рост безработицы, падение доходов, а также банкротство предприятий малого бизнеса, что естественным образом отразится на снижении покупательского спроса». – Таков неутешительный прогноз специалистов германской консалтинговой компании EY. По оценке эксперта санкт-галленского университета Фердинанда Дюденхоффера, под угрозой может оказаться до 100 тыс. из примерно 800 тыс. рабочих мест в автомобильном секторе ФРГ.{{gallery_2000}} Чтобы смягчить последствия коронавирусных ограничений, крупные германские автопроизводители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW закрыли заводы и отправили десятки тысяч работников на финансируемые правительством схемы с укороченным рабочим днем.Глава Volkswagen Герберт Дисс на днях заявил, что продиктованные COVID-19 остановки предприятий обходятся автогиганту до 2 млрд евро в неделю. Представители Mercedes-Benz, доложили в четверг, что согласовали с банками новую кредитную линию на 12 млрд евро, увеличив тем самым «финансовую гибкость».{{person_298_«Мартовские продажи автомобилей на родном рынке показали самое крутое падение почти за 30 лет. Столь серьезные обстоятельства вполне могут угрожать существованию компании}} При этом Оливер Зипсе признал, что концерн уже «ввел некоторые меры для обеспечения ликвидности, назвав эти шаги «абсолютным приоритетом», не вдаваясь, правда, в подробности.{{material_129603}} Канцлер ФРГ Ангела Меркель на этой неделе заявила, что ограничения в общественной жизни будут продлены как минимум до 19 апреля, включая запрет на собрания более 2 человек и закрытие многих предприятий.Рейтинговое агентство Moody 's ожидает, что мировой автомобильный рынок по итогам текущего года упадет на 14%.А тем временем в Италии…В теплом и солнечном «сапожке», где ограничения в связи с пандемией еще более жесткие, данные Министерства транспорта, опубликованные в четверг, показали, что проблемы Германии не самые сильные.  В Италии мартовское падение продаж оказалось на уровне более чем 85%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Согласно комментария экспертов Исследовательского центра автомобильной промышленности Promotor, в  прошлом месяце в Италии было продано всего 28 300 новых автомобилей – это уровень, сопоставимый с началом 1960-х, когда массовое владение автомобилями в стране только начиналось.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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