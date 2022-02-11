Немецкий бронетранспортёр Sd.Kfz. 251: изучаем «рабочие лошадки» Гитлера
Зондер Крафт… Что?
Стоит сделать небольшое отступление и объяснить, откуда взялось это длинное название. В переводе на русский слово Sonderkraftfahrzeug значит «Специальное транспортное средство». Это была официальная номенклатура, которой называли всю наземную военную технику Рейха, способную самостоятельно передвигаться: танки, САУ, бронеавтомобили и пр. Каждой модели присваивался номер, указывающийся после, собственно, сокращения Sd.Kfz. Например, танк «Пантера» обозначался по данной системе как Sd.Kfz. 171.
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Можно просто: «Ханомаг»
Но вернёмся к транспортному средству 251. Этот бронетранспортёр был создан на базе артиллерийского тягача Sd.Kfz. 11, разработанного компанией Hansa-Lloyd в 1936 году. В дальнейшем лицензия на производство бронетранспортёра была продана фирме Hanomag. Часто 251-е называли по имени производителя: «Ханомаги». Кстати, первые машины, не успевшие обзавестись официальным индексом 251, обозначались как HKL 6р.
Каким он был
Корпус машины представлял собой каркас, на который крепились бронеплиты. Лоб был толщиной 10 – 15 миллиметров, а борта и корма – 8 – 14,5. Боевое отделение, в котором размещался десант, крыши не имело.
Двигатель на машину устанавливался бензиновый, мощностью 100 л.с. По дороге он разгонял «Ханомаг» свыше 50 км/ч.
На броневик ставили 1 или 2 пулемёта калибра 7,92. Однако, некоторые модификации оснащались более тяжёлым вооружением: 80-миллиметровым миномётом, 75-миллиметровой пушкой или даже пусковой установкой неуправляемых ракетных снарядов. Машины, оборудованные последней, были уже, по сути, не бронетранспортёрами. Вместо скамеек для солдат кузов занимали ракеты.
Вообще модификаций у «Ханомага» было много. Как опытных, так и серийных. Cуществовали машины командования, сапёрные машины, санитарные бронеавтомобили и т.д. Производили и «Ханомаги»-артиллерийские тягачи: такие машины, можно сказать, вернулись к своим корням.
Два колеса и две гусеницы
Пожалуй, самым интересным в 251-м была его ходовая часть. Полугусеничное шасси обеспечивало бронетранспортёру отличную проходимость, было простым и надёжным. Машина управлялась как обычный автомобиль: с помощью руля, рычага КПП и трёх педалей. При небольших углах поворота руля «Ханомаг» поворачивал за счёт колёс. Далее включался механизм торможения одной из гусениц, связанный с рулевым управлением.
Все оценили
Сама по себе концепция блицкрига подразумевала стремительное наступление. В тактическом плане требовалась возможность быстро перемещать стрелков, обеспечивая их взаимодействие с танками. Всё это было бы невозможно без соответствующего транспорта. «Ханомаги» оправдали доверие и стали «рабочими лошадками» Вермахта. В дальнейшем опыт использования бронетранспортёров был перенят у немцев другими странами, которые разработали свои машины, похожие на германские. Интересно, что в Чехословакии аж до 1962 года производился модернизированный вариант «Ханомага».
Всего 251-х было произведено более 15 000 экземпляров. «Ханомаг» стал самым массовым БТР Второй Мировой войны после американского M3.
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