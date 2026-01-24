Почему вместо привычного загородного дома стоит выбрать дачу-прицеп — нашли подходящий вариант и показываем

Немецкий кемпер Hobby De Luxe 520 TMF: альтернативная замена даче или загородному дому

Кемпер Hobby De Luxe 520 TMF 2007 года - редкий вариант с уникальной планировкой и полным набором оборудования. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации, вариантах доставки и нюансах покупки такого автодома в России.

На российском рынке дома на колесах не так часто встречаются, особенно если говорить про интересные экземпляры, способные заменить временные автодома, например садовый или загородный домик. Один из таких вариантов - немецкая прицеп-дача Hobby De Luxe 520 TMF 2007 года выпуска.

Главная особенность этого автодома - необычная планировка, рассчитанная на комфортное четырехместное размещение. В передней части прицепа оборудована полноценная спальня с двуспальной кроватью, что редко встречается в моделях такого класса. Центральная групповая зона отведена под столовую, которая при необходимости легко трансформируется во второе спальное место. Здесь же предусмотрено множество полок и ниш для хранения вещей, что особенно важно в длительных поездках.

Задняя часть каравана отведена под кухню и совмещенный санузел. Кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, вместительной мойкой и холодильником Dometic на 96 литров, который может работать как от газа, так и от электросети 220В или 12В. Для поддержания комфортной температуры в любое время года предусмотрены системы отопления и подогрева воды Truma, а также кондиционер Xtrend мощностью 3,5 кВт, способный работать как на охлаждение, так и на обогрев.

Важным преимуществом является наличие автономных баков для чистой (45 литров) и серой (25 литров) воды, что позволяет не зависеть от внешних коммуникаций. В комплекте с прицепом идут палатка, запасное колесо, газовый баллон и даже кронштейн для телевизора. Для удобства посадки предусмотрена выдвижная ступенька.

Габариты каравана огромные: длина снаружи - 7,17 м, ширина - 2,3 м, высота - 2,56 м. Внутреннее пространство также радует размерами: длина – 5,67 м, ширина – 2,17 м, высота – 1,95 м. Спальные места рассчитаны на взрослых: передняя кровать - 2,07 х 1,40 м, задняя (из столовой зоны) - 1,99 х 1,24 м.

Фактическая масса - 1300 кг, максимальная - 1500 кг, что позволяет буксировать его большинством современных кроссоверов и внедорожников.

Если вы ищите временное жилье в качестве загородного дома или дачи, где нет возможности или желания возвести полноценный дом, идеальным вариантом будет использовать кемпер, который можно брать с собой в дорогу или просто хранить в гараже за ненадобностью.

