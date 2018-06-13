13 июня 2018, 16:42
Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе
Немцу Губерту Вирту 70 лет, а его трактору Lanz Bulldog на 12 лет больше. Отважный болельщик и такса Хексе преодолели более 1 700 километров и прибыли в Москву точно накануне матча-открытия Чемпионата мира по футболу.
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По словам Губерта Вирта, трактор Bulldog – это настоящий зверь. Его мотор развивает 20 лошадиных сил и съедает по 20 литров дизеля на 100 километров пути. Средняя скорость ретро транспорта составляет 15 – 20 км/ч. Путешествие превратилось в настоящее приключение. Пенсионер ехал, не торопясь, избегая крупных трасс, чтобы иметь возможность полюбоваться красотами природы. В день он преодолевал не более 100 километров.
В прицепе, стилизованном под пивную бочку есть все необходимое для комфортного путешествия: спальня, кухня и биотуалет. Неожиданной проблемой в пути стали комары. Поэтому перед входом в «дом на колесах» Губерт повесил горшок с геранью – по-домашнему мило и эффективно.
Из Москвы Губерт Вирт отправится в Петербург, затем на пароме – в Финляндию. В Германию он рассчитывает вернуться в начале июля. Дома его ждет жена, двое взрослых детей и внуки. К путешествию в Россию семья отнеслась с пониманием. Ведь на своем «Бульдоге» Губерт Вирт путешествует уже не первый год.
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Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
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