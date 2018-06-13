13 июня 2018, 16:42

Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе

Немцу Губерту Вирту 70 лет, а его трактору Lanz Bulldog на 12 лет больше. Отважный болельщик и такса Хексе преодолели более 1 700 километров и прибыли в Москву точно накануне матча-открытия Чемпионата мира по футболу.
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  Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе
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До выхода на пенсию Губерт Вирт 30 лет проработал механиком на заводе Mercedes-Benz. Раритетный трактор 1936 года выпуска стал его хобби. Вирт в компании четвероногой подруги длинношерстной таксы Хексе (кстати, Hexe в переводе с немецкого означает «ведьма») отправился из немецкого города Форхгайма 15 мая и через месяц, 13 июня добрался до цели. На Киевском шоссе его встретили экипажи ДПС и сопроводили в Москву.

По словам Губерта Вирта, трактор Bulldog – это настоящий зверь. Его мотор развивает 20 лошадиных сил и съедает по 20 литров дизеля на 100 километров пути. Средняя скорость ретро транспорта составляет 15 – 20 км/ч. Путешествие превратилось в настоящее приключение. Пенсионер ехал, не торопясь, избегая крупных трасс, чтобы иметь возможность полюбоваться красотами природы. В день он преодолевал не более 100 километров.

В прицепе, стилизованном под пивную бочку есть все необходимое для комфортного путешествия: спальня, кухня и биотуалет. Неожиданной проблемой в пути стали комары. Поэтому перед входом в «дом на колесах» Губерт повесил горшок с геранью – по-домашнему мило и эффективно.

Из Москвы Губерт Вирт отправится в Петербург, затем на пароме – в Финляндию. В Германию он рассчитывает вернуться в начале июля. Дома его ждет жена, двое взрослых детей и внуки. К путешествию в Россию семья отнеслась с пониманием. Ведь на своем «Бульдоге» Губерт Вирт путешествует уже не первый год.


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07.06.2018, 17:51
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Немецкий пенсионер приехал на ЧМ 2018 на раритетном тракторе
{{material_123445}}До выхода на пенсию Губерт Вирт 30 лет проработал механиком на заводе Mercedes-Benz. Раритетный трактор 1936 года выпуска стал его хобби. Вирт в компании четвероногой подруги длинношерстной таксы Хексе (кстати, Hexe в переводе с немецкого означает «ведьма») отправился из немецкого города Форхгайма 15 мая и через месяц, 13 июня добрался до цели. На Киевском шоссе его встретили экипажи ДПС и сопроводили в Москву.По словам Губерта Вирта, трактор Bulldog – это настоящий зверь. Его мотор развивает 20 лошадиных сил и съедает по 20 литров дизеля на 100 километров пути. Средняя скорость ретро транспорта составляет 15 – 20 км/ч. Путешествие превратилось в настоящее приключение. Пенсионер ехал, не торопясь, избегая крупных трасс, чтобы иметь возможность полюбоваться красотами природы. В день он преодолевал не более 100 километров.В прицепе, стилизованном под пивную бочку есть все необходимое для комфортного путешествия: спальня, кухня и биотуалет. Неожиданной проблемой в пути стали комары. Поэтому перед входом в «дом на колесах» Губерт повесил горшок с геранью – по-домашнему мило и эффективно.Из Москвы Губерт Вирт отправится в Петербург, затем на пароме – в Финляндию. В Германию он рассчитывает вернуться в начале июля. Дома его ждет жена, двое взрослых детей и внуки. К путешествию в Россию семья отнеслась с пониманием. Ведь на своем «Бульдоге» Губерт Вирт путешествует уже не первый год.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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