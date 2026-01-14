Мобильный офис или уютное жилье? Выбор за вами – подробности внутри

Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха

Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.

Burstner Scala 530 TL — это дом на колесах, созданный немецкими инженерами для тех, кто ценит мобильность без ущерба для комфорта. Он идеально подходит для длительных путешествий, работы в дороге или даже постоянного проживания, сочетая в себе продуманную практичность и уют.

Фото: retrailer.ru

Внутренняя планировка отличается нестандартными решениями. Пространство разделено на зоны: в передней части расположена двуспальная кровать, которую можно изолировать от основной зоны с помощью раздвижной двери. Это создает приватность и позволяет отделить спальное место от рабочей или гостевой области, что особенно ценно для тех, кто использует прицеп не только для отдыха.

Фото: retrailer.ru

В задней части обустроена угловая кухня со всей необходимой техникой: газовая плита, холодильник Electrolux, работающий от газа и электричества, и мобильный бак для воды на 30 литров. Рядом расположен санузел с кассетным биотуалетом и душем, что делает прицеп полностью автономным. Для активного отдыха предусмотрено крепление для двух велосипедов.

Фото: retrailer.ru

Прицеп оснащен эффективной системой отопления — газовой печью Truma 3002, которая быстро прогревает салон в холодную погоду. Дополнительный комфорт обеспечивает тент вдоль всего корпуса, позволяющий организовать крытую веранду. Большой газовый баллон гарантирует длительную автономность в поездках.

В условиях растущего спроса на мобильные жилые и рабочие пространства такое предложение представляется особенно актуальным для тех, кто ищет готовое решение для жизни и работы в движении.