21 октября 2019, 15:50
Немецко-китайский недорогой «паркетник» планируют привезти в Россию
- 993
- 0
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Borgward BX3. Его разработкой занимались немецкие инженеры. Собирают кроссовер в Китае.
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Ранее мы писали
Немецко-китайский бренд планирует начать продажи своих кроссоверов на территории России. Соответствующее соглашение ...Читать далее
Весной 2015 года было объявлено о возрождении марки Borgward. Новые автомобили выпускаются в рамках немецко-китайского партнерства. Немецкие специалисты отвечают за инжиниринг, а китайские – за производство. Первой моделью возрожденной марки стал среднеразмерный кроссовер Borgward ВX7, премьера которого прошла в рамках Франкфуртского автосалона. В дальнейшем модельный ряд пополнился «младшими» вседорожниками: Borgward ВX5, Borgward ВX6 и Borgward ВX3.
В январе 2018 года кроссовер Borgward ВX7 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). До этого марка подписала дилерское соглашение с петербургской Объединенной автомобильной корпорацией (ОАК). Ожидалось, что продажи начнутся в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались.
Компактный кроссовер Borgward ВX3 дебютировал весной этого года на автосалоне в Шанхае. С самого начала он позиционировался как глобальная модель для Германии, России, Китая и других стран. Его габариты: 4 410 мм х 1 828 мм х 1 670 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» того же диапазона.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Стильная красотка. Субару прям за дизайн всерьез взялись, судя по всем последним обновлениям. Оно и правильно. В технической части достигли совершенства, теперь и внешний вид решили прокачать по полной, и судя по фоткам у субару это отлично получается.
Подскажите пожалуйста от какой машины подходят тросики кулисы на пэри?
Проблема была пустяковой, из кондиционера утекал фрион. Приехал по записи, прождал 45 минут, взяли в работу по гарантии. Не успел я вздохнуть с облегчением, как зовут в ремзону и начинают объяснять, что не будет гарантийного ремонта, потому что кондер не фирменный. Машина новая, я в ней ничего не менял ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве