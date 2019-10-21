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21 октября 2019, 15:50

Немецко-китайский недорогой «паркетник» планируют привезти в Россию

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Borgward BX3. Его разработкой занимались немецкие инженеры. Собирают кроссовер в Китае.
Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию

Фото взято из открытых источников

Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию

Фото: Роспатент

Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию

Фото: Роспатент

Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию

Фото: Роспатент

Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию

Фото: Роспатент

Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию
Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию
Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию
Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию
Немецко китайский недорогой паркетник планируют привезти в Россию
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Немецкая марка Borgward существовала с 1920 по 1962 год. Сначала ее основатель Карл Боргвард занимался выпуском автомобильных комплектующих, со временем на заводе наладили производство легковых машин. В середине XX века под маркой Borgward ежегодно выпускалось до 100 тысяч автомобилей. Но позднее из-за финансовых проблем компания была вынуждена прекратить свое существование.

Весной 2015 года было объявлено о возрождении марки Borgward. Новые автомобили выпускаются в рамках немецко-китайского партнерства. Немецкие специалисты отвечают за инжиниринг, а китайские – за производство. Первой моделью возрожденной марки стал среднеразмерный кроссовер Borgward ВX7, премьера которого прошла в рамках Франкфуртского автосалона. В дальнейшем модельный ряд пополнился «младшими» вседорожниками: Borgward ВX5, Borgward ВX6 и Borgward ВX3. 

В январе 2018 года кроссовер Borgward ВX7 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). До этого марка подписала дилерское соглашение с петербургской Объединенной автомобильной корпорацией (ОАК). Ожидалось, что продажи начнутся в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались. 

Компактный кроссовер Borgward ВX3 дебютировал весной этого года на автосалоне в Шанхае. С самого начала он позиционировался как глобальная модель для Германии, России, Китая и других стран. Его габариты: 4 410 мм х 1 828 мм х 1 670 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» того же диапазона.

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Немецко-китайский недорогой «паркетник» планируют привезти в Россию
{{material_121134}}Немецкая марка Borgward существовала с 1920 по 1962 год. Сначала ее основатель Карл Боргвард занимался выпуском автомобильных комплектующих, со временем на заводе наладили производство легковых машин. В середине XX века под маркой Borgward ежегодно выпускалось до 100 тысяч автомобилей. Но позднее из-за финансовых проблем компания была вынуждена прекратить свое существование.Весной 2015 года было объявлено о возрождении марки Borgward. Новые автомобили выпускаются в рамках немецко-китайского партнерства. Немецкие специалисты отвечают за инжиниринг, а китайские – за производство. Первой моделью возрожденной марки стал среднеразмерный кроссовер Borgward ВX7, премьера которого прошла в рамках Франкфуртского автосалона. В дальнейшем модельный ряд пополнился «младшими» вседорожниками: Borgward ВX5, Borgward ВX6 и Borgward ВX3. В январе 2018 года кроссовер Borgward ВX7 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). До этого марка подписала дилерское соглашение с петербургской Объединенной автомобильной корпорацией (ОАК). Ожидалось, что продажи начнутся в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались. Компактный кроссовер Borgward ВX3 дебютировал весной этого года на автосалоне в Шанхае. С самого начала он позиционировался как глобальная модель для Германии, России, Китая и других стран. Его габариты: 4 410 мм х 1 828 мм х 1 670 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «роботом» того же диапазона.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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