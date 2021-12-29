Немного об аэросанях
Устроены такие машины просто. Они действительно представляют самые обычные сани, стоящие, как им и положено, на полозьях. Только форма у них более обтекаемая – это нужно для улучшения аэродинамики. Есть и «закрытые» варианты – с крышей и окнами. Сзади находится пропеллер, толкающий сани вперёд.
Аэросани изобрёл российский инженер Сергей Неждановский в начале XX века. Сначала их незатейливо обозвали так: «сани с воздушным винтом для передвижения по снегу». Более звучное название «аэросани» появилось чуть-чуть позже.
Изобретение быстро оценили, и аэросани начали быстро распространяться. Особенно они пригодились в России с её холодным климатом и большой площадью территории. Впрочем, и во многих других странах таким «санкам» нашлось применение.
Понравились аэросани и военным. В разных войнах они использовались как транспорт, но иногда и оснащались пулемётным вооружением.
Со временем появились так называемые аэросани-амфибии, которые могут как ездить по снегу, так и плавать по воде. Но эти машины напоминают уже скорей катера, чем сани.
Сейчас аэросани по-прежнему используются в соответствующих районах планеты. И некоторые из них – это не военный или гражданский транспорт, а просто средство для развлечений. Что может быть веселее зимой, чем прокатиться на самых настоящих самоходных санках!
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