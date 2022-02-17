Немного «Порше», немного «Ламбо»: в Тоскане построили спорткар с именем «Аномалия»
Фото: Sly Garage
Идея, в общем-то, не новая - работает с давнишних времен: подчеркнуто спортивный автомобиль с хорошей массой и мощным мотором, обеспечивающим удовольствие от вождения. Слай Солдано думал об этом уже 30 лет, и сегодня вместе со своей командой Sly Garage, наконец, реализовал идею, дав ей имя «Аномалия».
На распространённых в Сети снимках изображён компактный, низко посаженный, с агрессивным обликом спорткар - этакое смешение стилей (от Porsche до Lamborghini), с некоторыми намеками на Maserati, Viper и Alpine.
Увы, изображения интерьера нет; предлагаемая информация касается 1080-килограммового кузова, в котором использованы как сталь, так и углеродное волокно. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды, максимальная скорость - 270 км/ч.
Двигатель 6-цилиндровый Boxer Porsche объемом 3,2 литра мощностью 320 л.с., коробка механическая «о шести ступенях». Автомобиль будет предлагаться с возможностью разных настроек подвески.
До встречи в Сан-Ремо
Миссия «Аномалии», рожденной командой страстных энтузиастов, заключается в том, чтобы «возродить истинную сущность автомобиля, которая не во внешности, а в самом бытии». Возможно, отсюда и название – оно говорит о том, что автомобиль «не соответствует стереотипам».
При этом создатели спорткара не скрывают, что среди покупателей видят людей, которым автомобиль нужен «для веселья». Вот только таких счастливчиков будет немного - Sly Soldano намерена собрать всего 10 экземпляров. Широкой публике «Аномалию» покажут в марте на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
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