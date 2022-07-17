Немного упрощен порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за рубежа

Прежде всего говорится о временной отмене обязательного требования по оснащению автомобиля устройством вызова экстренных служб «Эра-Глонасс».

Как известно, наличие такого оборудования до сих пор было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Вот только по причине введенных против нашей страны санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими, пояснили в пресс-службе правительства.

За время отсрочки компании–производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки на фоне перебоев с поставками этих самых комплектующих. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Это не первое послабление со стороны российского правительства. В середине мая сего года было упрощено требование к сертификации автомобилей отечественного производства — их также можно изготавливать без «Эра-Глонасс».

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