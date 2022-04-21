21 апреля 2022, 12:49
Необычную и редкую «Волгу» продают за 3 млн рублей
В Санкт-Петербурге на продажу выставили очень редкую модификацию «Волги». За три года было выпущено всего чуть более 400 экземпляров ГАЗ-3111, но основной моделью так и осталась ГАЗ-3110.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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За 21 год он успел сменить двух владельцев и проехать 160 тысяч километров. В объявлении сказано, что штатный мотор заменили на агрегат ЗМЗ-405 мощностью 152 л.с., а на смену 5-ступенчатой «механике» пришла автоматическая коробка передач. Автомобиль прошел полную реставрацию, но в работе использовались неоригинальные запчасти, поэтому коллекционная ценность «Волги» невелика. Тем не менее, продавец просит за нее 3 млн рублей.
Упомянутые модели: ГАЗ 3111 Волга
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11.12.2020, 18:17
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21.04.2022, 16:37
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21.04.2022, 13:32
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