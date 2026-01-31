Три самых эксцентричных автомобиля в истории: от армейского Volkswagen до роскошного Aston Martin Lagonda

31 января 2026, 14:23
Необычные автомобили: как странный дизайн стал визитной карточкой редких моделей
Некоторые автомобили вызывают удивление не только техническими решениями, но и внешним видом. В материале - три машины, которые стали символами необычного подхода к дизайну и до сих пор обсуждаются экспертами.
В автомобильном мире всегда находятся смельчаки, готовые бросить вызов привычным канонам. Иногда результатом становятся машины, которые невозможно спутать ни с чем другим. Их внешний вид вызывает споры, а решения инженеров и дизайнеров — одновременно недоумение и восхищение. Сегодня речь пойдет о трех автомобилях, ставших настоящими иконами странностей на дорогах.
Volkswagen Type 181 (Thing) — армейский внедорожник, случайно попавший на гражданские улицы. Его история началась с нужд армии: на базе знаменитого «Жука» появился открытый полноприводный автомобиль для бездорожья. Однако армейская простота и угловатость не помешали ему выйти на гражданский рынок. В разных странах модель получила свои имена: Kurierwagen в Германии, Trekker в Великобритании, Safari в Мексике. Но именно американское прозвище — «Thing» («Вещь») — лучше всего отражает его суть. Внешний вид настолько необычен, что кажется, будто дизайнеры полностью отказались от плавных линий. И именно эта честная, брутальная простота сделала Type 181 культовым среди ценителей неординарных авто.
Cadillac Seville второго поколения (1980–1985) — наглядный пример того, как стремление к оригинальности может привести к неожиданным результатам. Спереди это типичный американский седан, но стоит взглянуть на профиль — и возникает ощущение, будто заднюю часть автомобиля попросту отрезали. Линия крыши резко обрывается, а багажник выглядит усеченным. Такой силуэт был вдохновлен британскими автомобилями 1950-х, и команда дизайнеров под руководством Билла Митчелла им гордилась. Некоторым владельцам дилеры даже предлагали установить на крышку багажника декоративную накладку, имитирующую запасное колесо, — считалось, что без нее машина выглядит «недостаточно». Сегодня Cadillac Seville вызывает улыбку у знатоков и остается одним из самых обсуждаемых экспериментов в истории Cadillac.
Aston Martin Lagonda (конец 1970-х — 1980-е годы) — роскошный седан, бросивший вызов представлениям о классических формах. Бренд, известный своими элегантными спортивными купе, создал нечто радикально иное: клиновидный кузов с острыми линиями, дополненный футуристической цифровой приборной панелью. Lagonda больше напоминала концепт-кар, чем серийный автомобиль. Несмотря на то что сегодня она высоко ценится коллекционерами, в свое время ее дизайн вызывал ожесточенные споры и насмешки. Всего было выпущено 645 экземпляров, и каждый из них — свидетельство того, что даже самые уважаемые бренды иногда решаются на смелые эксперименты.
Эти автомобили — живое напоминание о том, что автопром не стоит на месте. Порой именно самые странные и смелые решения становятся отправной точкой для новых тенденций и вдохновляют будущие поколения создателей автомобилей.
Похожие материалы Фольксваген, Кадиллак, Астон Мартин
-
06.07.2022, 20:15
Aston Martin Lagonda: удивили всех, но переборщили с электроникой
Эксцентричный по всем меркам седан опозорился прямо на своей официальной премьере. Причиной тому стала электроника, которая для своего времени была более чем прогрессивной.Читать далее
-
31.01.2026, 08:19
Rolls-Royce Spectre: виртуальный V8 и эффектный тюнинг для электрокупе
Rolls-Royce Spectre - первый электрокар бренда, который вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей. Некоторые считают, что ему не хватает классического V8, другие уверены: тишина и электротяга - идеальное сочетание для роскошного гран-турера. В чем суть спора и как изменился облик модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 07:48
Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж
Падение интереса к Infiniti в США совпало с исчезновением купе Q60 и седана Q50. На фоне этого цифровой художник представил обновленный облик Q60, что вновь подняло вопрос о стратегии бренда и его ориентирах.Читать далее
-
31.01.2026, 07:42
Как появилось имя «Жигули» у ВАЗ-2101: неожиданные факты и забытые детали
Название «Жигули» для ВАЗ-2101 не случайно: за ним скрывается целый пласт истории, географии и советских традиций. Как проходил конкурс, почему не выбрали другие варианты и что изменилось для экспорта - рассказываем подробно.Читать далее
-
31.01.2026, 06:48
Виртуальный Cadillac Escalade Snowfall: белоснежный внедорожник на 28-дюймовых дисках
В сети обсуждают необычный рендер Cadillac Escalade пятого поколения с экстремально белым оформлением и гигантскими 28-дюймовыми дисками. Такой подход к дизайну вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для жарких споров.Читать далее
-
30.01.2026, 21:03
Редкий кабриолет Lada Samara: как «Наташа» стала символом амбиций АвтоВАЗа
Lada Samara Cabrio, известная как «Наташа», - один из самых необычных проектов АвтоВАЗа конца 80-х. Этот кабриолет разрабатывался специально для западного рынка и сегодня считается коллекционной редкостью.Читать далее
-
30.01.2026, 20:51
Необычный Ducati 749S: немецкий кастом-байк с футуристичным обликом и спортивным характером
Ducati 749S всегда вызывал споры своим внешним видом, но его технические возможности не оставляли равнодушными даже скептиков. Сегодня на повестке дня - немецкий проект, который полностью переосмыслил этот мотоцикл. Почему именно сейчас такие кастомы становятся трендом и что в них особенного - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 20:45
Мини-дом Modern Moody: как темный интерьер и лаконичный дизайн меняют представление о роскоши
Мини-дома давно стали символом минимализма и экологичности, но редко ассоциируются с премиальным уровнем жизни. Новый проект Modern Moody доказывает, что даже на ограниченной площади можно создать атмосферу роскоши и уюта. В чем секрет успеха этого необычного дома - рассказываем в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 20:06
Третье поколение Audi Q7 2027: новые детали и неожиданные решения в дизайне
Audi готовит к выходу третье поколение Q7 на новой платформе PPC. Впервые появились детальные изображения интерьера и экстерьера, раскрывающие неожиданные решения. Модель нацелена на конкуренцию с BMW и Mercedes-Benz.Читать далее
-
30.01.2026, 19:38
ВАЗ-2109 против Skoda Favorit: конструкция, комфорт и эксплуатация в деталях
ВАЗ-2109 и Skoda Favorit часто сравнивают из-за схожего времени появления и экспортных амбиций, но их отличия куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, что скрывается за внешним сходством и почему эти машины до сих пор вызывают споры среди автолюбителей.Читать далее
-
30.01.2026, 09:04
Обновленный Mercedes-Benz S-Class получил светящуюся эмблему на капоте
Mercedes-Benz представил обновленный S-Class с уникальной светящейся звездой на капоте. Эта деталь сразу вызвала вопросы о безопасности и возможном росте интереса со стороны угонщиков. Почему производитель решился на такой шаг и что это значит для владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
