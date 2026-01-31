Три самых эксцентричных автомобиля в истории: от армейского Volkswagen до роскошного Aston Martin Lagonda

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

31 января 2026, 14:23

Некоторые автомобили вызывают удивление не только техническими решениями, но и внешним видом. В материале - три машины, которые стали символами необычного подхода к дизайну и до сих пор обсуждаются экспертами.

В автомобильном мире всегда находятся смельчаки, готовые бросить вызов привычным канонам. Иногда результатом становятся машины, которые невозможно спутать ни с чем другим. Их внешний вид вызывает споры, а решения инженеров и дизайнеров — одновременно недоумение и восхищение. Сегодня речь пойдет о трех автомобилях, ставших настоящими иконами странностей на дорогах.

Volkswagen Type 181 (Thing) — армейский внедорожник, случайно попавший на гражданские улицы. Его история началась с нужд армии: на базе знаменитого «Жука» появился открытый полноприводный автомобиль для бездорожья. Однако армейская простота и угловатость не помешали ему выйти на гражданский рынок. В разных странах модель получила свои имена: Kurierwagen в Германии, Trekker в Великобритании, Safari в Мексике. Но именно американское прозвище — «Thing» («Вещь») — лучше всего отражает его суть. Внешний вид настолько необычен, что кажется, будто дизайнеры полностью отказались от плавных линий. И именно эта честная, брутальная простота сделала Type 181 культовым среди ценителей неординарных авто.

Фото: Cadillac 

Cadillac Seville второго поколения (1980–1985) — наглядный пример того, как стремление к оригинальности может привести к неожиданным результатам. Спереди это типичный американский седан, но стоит взглянуть на профиль — и возникает ощущение, будто заднюю часть автомобиля попросту отрезали. Линия крыши резко обрывается, а багажник выглядит усеченным. Такой силуэт был вдохновлен британскими автомобилями 1950-х, и команда дизайнеров под руководством Билла Митчелла им гордилась. Некоторым владельцам дилеры даже предлагали установить на крышку багажника декоративную накладку, имитирующую запасное колесо, — считалось, что без нее машина выглядит «недостаточно». Сегодня Cadillac Seville вызывает улыбку у знатоков и остается одним из самых обсуждаемых экспериментов в истории Cadillac.

Фото: Aston Martin 

Aston Martin Lagonda (конец 1970-х — 1980-е годы) — роскошный седан, бросивший вызов представлениям о классических формах. Бренд, известный своими элегантными спортивными купе, создал нечто радикально иное: клиновидный кузов с острыми линиями, дополненный футуристической цифровой приборной панелью. Lagonda больше напоминала концепт-кар, чем серийный автомобиль. Несмотря на то что сегодня она высоко ценится коллекционерами, в свое время ее дизайн вызывал ожесточенные споры и насмешки. Всего было выпущено 645 экземпляров, и каждый из них — свидетельство того, что даже самые уважаемые бренды иногда решаются на смелые эксперименты.

Эти автомобили — живое напоминание о том, что автопром не стоит на месте. Порой именно самые странные и смелые решения становятся отправной точкой для новых тенденций и вдохновляют будущие поколения создателей автомобилей.

Упомянутые модели: Cadillac Seville, Aston Martin Lagonda
Упомянутые марки: Volkswagen, Cadillac, Aston Martin
